Neue Arbeitsplätze in Düren : Neapco auf dem Weg vom Zulieferer zum Autowerk

Neapco-Betriebsrat Jürgen Müller (l.) und Martin Peters von der IG-Metall Düren-Stolberg sprechen von einer rosigen Zukunft des Dürener Werks. Auch als Feuerwehrfahrzeug macht der in Düren produzierte Streetscooter eine gute Figur. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren IG Metall und Betriebsrat auf der einen und die Neapco-Konzernspitze auf der anderen Seite haben sich auf einen neuen Zukunftstarifvertrag verständigt – mit durchweg positiven Signalen für die Mitarbeitenden und den Standort Düren.

Dürens einst kriselnder Automobilzulieferer Neapco steht vor einer rosigen Zukunft. Angst um ihre Arbeitsplätze brauchen sich die rund 700 aktuell Beschäftigten beim größten industriellen Arbeitgeber der Stadt nicht mehr zu machen.

„Alle Mitarbeiter, die zum Stichtag 31. Dezember 2022 bei Neapco Europe oder der Schwesterfirma Neapco Services beschäftigt waren, sind bis zum 30. April 2029 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt“, verweist Martin Peters, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Düren-Stolberg, auf eine der wichtigsten Arbeitgeberzusagen im neuen Zukunftstarifvertrag, den die Gewerkschaft mit dem US-Konzern geschlossen hat und der zum 1. April mit sechsjähriger Laufzeit in Kraft getreten ist.

Die Zuversicht auf beiden Seiten hat einen klaren Grund: Auf dem Weg der Transformation vom einstigen Zulieferer zum Autowerk ist Neapco am Standort Düren mehr als nur einen guten Schritt vorangekommen. Der neue Streetscooter-Eigentümer B-ON will die Produktion in Düren deutlich hochfahren. Allein hierfür werden in den kommenden Monaten bis zu 300 neue Arbeitsstellen entstehen, kündigen Peters und sein Stellvertreter, der Neapco-Betriebsratsvorsitzende Jürgen Müller, an. Schon jetzt laufen die ersten Ausschreibungen. „Das wird eine Riesenherausforderung“, weiß Martin Peters mit Blick auf den Arbeitsmarkt, denn neben Anlernkräften werden auch zahlreiche KFZ-Mechatroniker gesucht, ergänzt Müller.

Eingestellt werden die neuen Mitarbeitenden in der Neapco Services, deren Konditionen ab sofort aber mit denen der größeren Mutter gleichgestellt sind. Auch das ist Teil des Tarifabschlusses und mache für die bislang rund 150 dort Angestellten ein monatliches Plus von mehr als 350 Euro aus, betonte Peters.

Bis zu 30.000 Fahrzeuge im Jahr

B-ON versuche derzeit, den von der Deutschen Post bereits auf die Bedürfnisse der Logistikbranche angepassten Streetscooter auch bei anderen Unternehmen der Branche in Stellung zu bringen. Schließlich sei gut vorstellbar, dass schon in Kürze nur noch E-Lieferfahrzeuge in Städten fahren dürfen. Mittelfristig soll die Produktion in Düren daher auf bis zu 30.000 Fahrzeuge im Jahr erweitert werden, schon in diesem Jahr sollen es weit mehr als 10.000 werden. „Und das wird Strahlwirkung in die ganze Region hinein haben“, ist Peters überzeugt, dass sich noch weitere Zulieferer für die Streetscooter-Fertigung in der Region ansiedeln werden.

Dabei könnten die 300 neuen Arbeitsplätze erst der Anfang sein. Neapco plant, mit einem in den USA erfundenen und in Düren zur Marktreife weiterentwickelten Radnabenmotor schon 2026 in die Produktion zu starten. Bei anfangs 100.000 Einheiten im Jahr könnten daher 150 bis 200 weitere Arbeitsplätze in Düren entstehen. Auch darauf haben sich Gewerkschaft und Konzernführung im Zukunftstarifvertrag verständigt. Unter einer Bedingung: Staatlicher Förderung für den Aufbau der Produktion, die bislang noch am EU-Beihilferecht scheitert.

Teil des Strukturwandels

Damit sich das ändert, kämpfen mittlerweile nicht nur der Neapco-Betriebsrat in Düren und die örtliche Gewerkschaft. Auch der IGM-Bundesvorstand mit all seinen Kontakten hinein in die Politik setze sich dafür ein, betont Peters. Warum bislang aus dem mit 14,8 Milliarden Euro gefüllten Topf der Strukturförderung nur Forschung und Entwicklung, nicht aber die Bestandsindustrie gefördert wird, ist für Peters, Müller & Co. nicht nachvollziehbar. Es könnten doch schließlich die gut bezahlten Tarifarbeitsplätze entstehen, die mit dem Ausstieg aus der Braunkohle wegfallen.

Die Neapco-Konzernspitze habe erklärt, dass die Produktion dahin komme, wo die „besten Bedingungen gegeben sind“, erläutern die Arbeitnehmervertreter. Und da dürfe der Standort Düren von der Politik nicht im Stich gelassen werden. Die Polen – in Praszka hat Neapco ebenso noch ein Werk wie mittlerweile in der Türkei – hätten keine Probleme, das EU-Beihilferecht bis an den Rand zu dehnen, weiß Peters und erwartet, dass Bund und Land ähnlich agieren, damit der Strukturwandel im Rheinischen Revier gelingt.