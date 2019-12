Kostenpflichtiger Inhalt: Ralf Gehrig verlässt „Stolli“ : Nach 38 Jahren dreht er den Zapfhahn zu

Ralf Gehrig hat die Traditionskneipe „Stolli“ verkauft. Seine Schwester Iris Gasper wird noch eine Weile für den neuen Besitzer arbeiten. Foto: ZVA/Sandra Kinkel

Düren In der Traditionskneipe „Stolli“ wird am Samstag das letzte Bier über die Theke gehen. Wirt Ralf Gehrig dreht nach 38 Jahren den Zapfhahn zu. Somit endet in Düren eine Ära. Die Geschichte der Gaststätte wird aber weiter gehen.