Musikalisches Ehepaar aus Nideggen : Duo Viva rockt seit Jahrzehnten die Kneipen in Düren

Nideggen Juppy und Dodo Schieren begeistern mit ihrer großen musikalischen Brandbreite das Publikum – nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Spanisch.

Auf Dürener Jazztagen gespielt

Die große musikalische Bandbreite komme bei den Menschen gut an. Der 63-Jährige und seine 67 Jahre alte Frau haben bereits in ihrem Wohnort Nideggen auf dem Markt, im Resort Eifeler Tor in Heimbach und jahrelang auf den Dürener Jazztagen gespielt, bis es die Kneipentour nicht mehr gab. Das nächste Mal zu sehen sind sie open-air im Freibad Abenden am Sonntag, 20. August, ab 15 Uhr. Nur private Feiern lassen sie aus. Die seien eher undankbar, weil der ursächliche Anlass nicht die Musik sei, stellt Dodo Schieren fest.