Anne-Frank-Gesamtschule : Mottenkugeln lösen Gefahrstoff-Einsatz an Dürener Schule aus

Düren Der Feuerwehreinsatz wegen eines vermeintlichen Gefahrstoffaustritts an der Anne-Frank-Gesamtschule im Dürener Stadtteil Mariaweiler hat eine überraschende Wendung genommen.

Die Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst wurden am Montag gegen 13 Uhr zu einem vermeintlichen Gefahrstoffaustritt in die Anne-Frank-Gesamtschule in Mariaweiler alarmiert.

Die Feuerwehr sicherte den vermeintlichen Gefahrstoff. Es stelle sich heraus, dass der gemeldete Gefahrstoff nicht in Reinform vorlag, sondern in Form von Mottenkugeln. In der eigentlichen Verwendung und im richtigen Umgang seien Mottenkugeln eigentlich ungefährlich, erklärte die Feuerwehr. „Wie diese in die Schule gelangten, ist der Feuerwehr unklar.“