Bei Kurvenfahrt : Motorradfahrschüler verletzt sich bei Sturz schwer

Düren Ein 24-Jähriger aus Düren stürzt bei einer Fahrstunde mit einem Motorrad. Er verletzt sich schwer und wird in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Dienstagvormittag ist ein Fahrschüler in Düren bei einem Unfall mit einem Motorrad schwer verletzt worden. Der 24-jährige Dürener befand sich gegen 11.20 Uhr mit seinem 55-jährigen Fahrlehrer auf einem Parkplatz am Heerweg.