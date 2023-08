Unfall in Düren : Motorradfahrer stößt am Stadtcenter-Parkhaus mit Auto zusammen

Motorradfahrer stößt am Stadtcenter-Parkhaus mit Auto zusammen

Unfall in Düren

Düren Trotz Vollbremsung kollidiert ein Motorradfahrer am Samstag in der Dürener Innenstadt mit einem Auto und wird verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Dürens Innenstadt ist am Samstag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 27 Jahre alter Autofahrer gegen 17.50 Uhr mit seinem Auto aus dem Parkhaus am Stadtcenter in Richtung Philippstraße gefahren. Unmittelbar danach habe sich ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Düren von hinten genähert. „Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw des 27-Jährigen“, heißt es im Polizeibericht. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung habe der Motorradfahrer einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht verhindern können. Bei dem Sturz wurde der 42-Jährige verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.