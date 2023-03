Unfall : Monschauer (27) fährt gegen Felswand auf der B258 und stirbt

Schleiden Ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Stadtgebiet Monschau ist am Dienstagvormittag auf der B258 bei Schleiden mit einer Felswand kollidiert. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Nahe Schleiden-Harperscheid ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall auf der B258 in Höhe der Einmündung Ettelscheid gekommen. Wie die Polizei Euskirchen meldet, wurde dabei ein 27-Jähriger tödlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 11.45 Uhr in einem schwarzen Golf Kombi von Harperscheid kommend in Richtung Schleiden unterwegs. In Höhe des Abzweigs nach Ettelscheid ist er mit großer Wucht gegen eine Felswand geprallt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Dienstag berichtete. Laut Polizei ist derzeit nicht davon auszugehen, dass ein zweites Fahrzeug beteiligt war.