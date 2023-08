Modellfabrik Papier : Forschungsstart mit Fördermillionen im FZJ

So wie auf dieser Animation wird die „Modellfabrik Papier“ in Düren aussehen. Foto: HPP Architekten GmbH

Düren/Jülich Die lange Zeit der Planung nähert sich dem Ende, die eigentliche Arbeit Modellfabrik Papier nimmt Fahrt auf. Ziel ist die Entwicklung neuer Formen der Papierherstellung, die 80 Prozent des Energiebedarfs einsparen.

Neue Förderbescheide, weitere Partner und die erfolgreiche Suche nach einem vorübergehenden Forschungsstandort: Auf dem ambitionierten Weg, den Energiebedarf in der Papierindustrie bis ins Jahr 2045 um 80 Prozent zu senken und damit 10.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze allein in der Region Düren zukunftsfähig zu machen, vermeldet Peter Bekaert, Geschäftsführer der Modellfabrik Papier gGmbH, weitere Meilensteine. „Wir gehen jetzt so langsam in die operative Phase.“

In der Gesellschaft haben sich Unternehmen der Papierindustrie, renommierte Forschungseinrichtungen wie die TU Darmstadt, die RWTH Aachen und das Forschungszentrum Jülich und die Papiertechnische Stiftung in Heidenau zusammengeschlossen. Gerade erst sind mit Metsä Tissue und Andritz zwei weitere Firmen aus dem Raum Düren dazugestoßen, sodass der Kreis der Gesellschafter aus nunmehr 24 Unternehmen besteht.

Und auch die Planung des ambitionierten Gebäudes der künftigen Modellfabrik, das auch ein architektonischer Hingucker im künftigen Dürener Innovationsquartier Südlich Bahn werden soll, liegt voll im Zeitplan, ergänzt Dürens Erster Beigeordneter Thomas Hissel in seiner Funktion als Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Win.DN, die den Bau koordiniert. Im zweiten Quartal des kommenden Jahres soll wie geplant der Spatenstich erfolgen, Ende 2025 die Modellfabrik als erstes Gebäude im künftigen Innovationsquartier bezugsfertig sein.

Geschäftsführer Peter Bekaert (r.) und Dürens Wirtschaftsförderer und Erster Beigeordneter Thomas Hissel freuen sich über weitere Fördermillionen, mit denen die Modellfabrik Papier schon jetzt in die Erforschung energiearmer Produktionsprozesse einsteigen kann. Foto: MHA/Jörg Abels

„Weil wir beim Einzug aber nicht bei null anfangen wollen, haben wir aus eigenen Mitteln bereits erste kleinere Forschungsprojekte gestartet und uns in den vergangenen Wochen intensive Gedanken um einen vorübergehenden Standort gemacht“, erklärt Bekaert. Fündig geworden ist er in Absprache mit den Partnern im Forschungszentrum Jülich (FZJ), genauer gesagt im dortigen Institut von Prof. Dr. Ulrich Schurr, der auch zum wissenschaftlichen Beirat der Modellfabrik Papier gGmbH gehört. Der Startschuss erfolgt am 1. Oktober.

„Natürlich haben wir uns auch in Düren umgesehen“, versichert Peter Bekaert. Den Ausschlag für das FZJ aber habe letztlich die dort bereits vorhandene Laborinfrastruktur gegeben, die in Düren erst noch mit großem finanziellem Aufwand hätte aufgebaut werden müssen. Ziel aber sei, möglichst viel Geld in die Forschung zu investieren.

Während die industriellen Gesellschafter bis 2026 bereits 7,2 Millionen Euro für die Modellfabrik und die Forschung zugesagt haben, halten Bekaert und Hissel nun auch die Bewilligungsbescheide von Bund und Land über rund zwei Drittel der erhofften Fördergelder von mehr als 40 Millionen Euro in Händen. Und die benötigte öffentliche Unterstützung für den Neubau selbst steht auch nicht mehr infrage, kann aber erst beantragt werden, wenn die Gesamtplanung abgeschlossen ist, erklärt Hissel.

Mit den jetzt bewilligten Mitteln – den letzten Förderbescheid hat Bekaert am Donnerstag persönlich bei der Bezirksregierung in Köln in Empfang genommen – ist die Forschungsarbeit für die kommenden Jahre gesichert. Nachdem mit der ersten Förderung in Höhe von 1,9 Millionen Euro für die notwendige Vernetzung bereits erste Mitarbeiter angestellt werden konnten, soll nun mit den zur Verfügung stehenden Forschungsmillionen sukzessive weiteres Personal zur Gesellschaft stoßen. Mit bis zu 25 Mitarbeitern rechnet der Geschäftsführer bis 2025.

Über allem steht die zentrale Frage: „Wie bekommen wir die bestehenden Wertschöpfungsketten in die Zukunft transformiert, damit die Menschen auch hier vor Ort weiter davon leben können“, betont Hissel. Denn das Schlimmste, was der Region passieren könnte, ist, dass nach dem politisch beschlossenen Aus der Braunkohle im Jahr 2030 auch noch die Arbeitsplätze in der Papierindustrie verloren gehen würden, nur weil zum Beispiel die Energiefragen außerhalb von Deutschland politisch anders beantwortet werden.