Erhöhtes Krebsrisiko : Wie eine mobile Dusche Feuerwehrleuten helfen soll

Rund 120.000 Euro hat der Regionalverband Aachen-Düren-Heinsberg der Johanniter-Unfall-Hilfe in den mobilen Hygieneanhänger investiert, der in Düren an der A4 stationiert ist. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Bei Bränden hat die Bekämpfung der Flammen oberste Priorität, dann aber schon sollte es um die Gesundheit der Einsatzkräfte gehen. Die Johanniter im Bereich Aachen-Düren-Heinsberg stellen ein neues Angebot vor.

Im Einsatz schützt Spezialkleidung die Feuerwehrleute vor giftigen Gasen und Rückständen. Was aber passiert, wenn die Löscharbeiten oder der Kampf gegen Hochwasser abgeschlossen sind? Umkleidemöglichkeiten am Einsatzort gibt es selten, schon gar nicht die Möglichkeit zu duschen.

Daher kommt es immer wieder vor, dass sich die Helfer in ihren verschmutzten Anzügen in die Fahrzeuge setzen müssen und den beißenden Brandgeruch und auch giftige Brandrückstände mit zur Wache nehmen, im schlimmsten Fall sogar mit nach Hause, wenn im Gerätehaus die erforderlichen Einrichtungen nicht vorhanden sind und sich dort nur umgezogen werden kann. „Feuerwehrleute haben daher ein deutlich erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken“, weiß Christoph Bartz, Fachbereichsleiter Bevölkerungsschutz und Sanitätsdienst beim Regionalverband Aachen-Düren-Heinsberg der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Die Johanniter haben das Problem erkannt und in Zusammenarbeit mit einem Spezialfahrzeughersteller und in Absprache mit Feuerwehren den nach eigenen Angaben ersten mobilen und autarken Hygieneanhänger für Einsatzkräfte in Deutschland konzipiert und angeschafft. 120.000 Euro hat der Regionalverband in den sogenannten „Geräteanhänger Einsatzstellenhygiene“ investiert, der ab sofort in der Außenstelle des Verbandes im Gewerbegebiet „Im großen Tal“ in Düren, direkt an der A4, stationiert ist. „Er bietet den Helfern Toiletten, Umkleiden, Dusche und Desinfektion vor Ort“, erklärt Christoph Bartz. Der Anhänger verfügt über einen eingebauten Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von 150 Litern, der am Einsatzort nachgefüllt werden kann. Außerdem gibt es zwei Unisex-Toiletten, eine chemische und eine elektrische, in der die Hinterlassenschaften in Plastikbeuteln verschweißt werden, und Solarmodule und Batteriespeicher, die einen Betrieb unabhängig von einer Stromversorgung am Einsatzort ermöglichen.

Das Herzstück des Anhängers ist die Dusche zwischen den beiden Umkleidekabinen. Foto: MHA/Jörg Abels

„Bedient“ wird das Fahrzeug von drei Helfern der Johanniter, die die Einsatzkräfte vor Ort durch die Anlage schleusen. Und dahinter versteckt sich ein ausgeklügeltes Konzept. „Wichtig ist, dass die Feuerwehrleute zunächst ihren Atemschutz anbehalten“, verdeutlicht Bartz. Bevor sie ihn ablegen, damit er zum Beispiel im Feuerschutztechnischen Zentrum des Kreises Düren in Stockheim gereinigt und wieder befüllt werden kann, werden die Einsatzkräfte von oben bis unten mit Wasser eingesprüht. Klingt auf den ersten Blick banal, stellt aber sicher, dass „die Gefahrenstoffe beim Ausziehen an Kleidung und Gerät anhaften und nicht aufgewirbelt werden“.

Dann betritt die Person den Hänger und zieht die kontaminierte Schutzkleidung aus, die über eine Rutsche in eine außenstehende Sammelbox fällt. Etwaige Wertgegenstände wie Schlüssel oder Portemonnaie legt er in einer kleinen Schleuse mit UV-Licht-Desinfektion ab, bevor er aus dem sogenannten Schwarzbereich die Dusche betritt, die er auf der anderen Seite im Weißbereich wieder verlässt, um sich wieder anzuziehen. „Das kann neue Einsatzkleidung sein“, unterstreicht Bartz, oder von den Johannitern zur Verfügung gestellte Hosen und T-Shirts, auch Socken und Unterhosen gibt es. Die Fächer können von außen immer wieder neu befüllt werden. Und struwwelig braucht auch niemand den Container zu verlassen, auch an Föhn, Bürsten und Haargummis wurde gedacht. „Pro Stunde können wir etwa acht bis zehn Personen durchschleusen“, betont Bartz. Nutzwasser und Luft werden anschließend gereinigt.

Fachbereichsleiter Christoph Bartz zeigt auf die „Rutsche“, über die verschmutzte Kleidung direkt in einen Sammelcontainer gelangt. Foto: MHA/Jörg Abels

Die Johanniter verstehen ihren neuen „Geräteanhänger Einsatzstellenhygiene“ als Angebot an alle Feuerwehren der Region. Er soll nach einer Testphase im September mit ausgewählten Löschgruppen bei Bedarf mit alarmiert werden, erklärt Bartz das Konzept, und das nicht nur in den Kreisen Düren und Heinsberg sowie in der Städteregion Aachen. Er hält einen Radius von rund 50 Kilometern und damit auch Einsätze in den Raum Köln hinein für praktikabel und verspricht, dass der Anhänger binnen 15 Minuten abfahrbereit sei. Einsatzbereit soll er nach der Anfahrt am Brandort in weiteren 15 Minuten sein.

Dabei kommt es den Johannitern nach Aussage von Fachbereichsleiter Christoph Bartz nicht darauf, dass sich die Investition so schnell wie möglich amortisiert. „Wir sehen darin aber einen ganz klaren Mehrwert für die Einsatzkräfte.“

Während einzelne Wehren bislang auf Faltumkleidekabinen setzen, die sie vor Ort aufbauen, hat die Feuerwehr Nideggen nach eigenen Angaben als erste Einheit im Regierungsbezirk Köln für rund 150.000 Euro einen Gerätewagen Hygiene für die Schwarz-Weiß-Trennung bestellt, der Anfang 2024 ausgeliefert werden soll. Aber auch er verfügt nicht über Duschen. Die Gefahr von Keimen sei zu groß, stellte Wehrleiter Karl Heinz Latz fest. Dieses Problem sehen auch die Johanniter, gehen aber davon aus, es schon allein damit in den Griff zu bekommen, dass der Frischwassertank immer erst bei der Alarmierung befüllt und anschließend gereinigt wird.

Der Hygienecontainer kann von außen nicht nur immer wieder mit Frischwasser befüllt werden, sondern auch mit der benötigten Ersatzkleidung. Foto: MHA/Jörg Abels