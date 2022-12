Ermittlungserfolg : Mitarbeiter bestehlen eigene Firma in Düren im großen Stil

Mitarbeiter bestehlen eigene Firma in Düren im großen Stil

Düren Mitarbeiter einer Firma in Düren sollen ihrem Arbeitgeber schon zum zweiten Mal kurz vor Weihnachten Waren im Wert einer sechsstelligen Summe gestohlen haben. Kein Wunder: Die Gegenstände sind beliebte und hochwertige Geschenkartikel und lassen sich leicht weiterverkaufen.

Schon zum zweiten Mal sind in der Lagerhalle einer Firma aus Düren kurz vor Weihnachten Kameraausrüstungen im Wert von jeweils 100.000 Euro gestohlen worden. Jetzt machte die Polizei nach Angaben einer Mitteilung am Wochenende die mutmaßlichen Täter dingfest.

Am 7. Dezember waren laut Polizei die Wohnungen von drei Tatverdächtigen und die von ihnen genutzten Räumlichkeiten in der Firma durchsucht worden. Zwei der Männer, 34 und 41 Jahre alt) sind demnach Mitarbeiter der Firma. Der mutmaßliche Komplize aus Langerwehe sei damit aufgefallen, dass er die gestohlenen Gegenstände auf der Online-Plattform Ebay verkaufen wollte. Bei der Durchsuchung wurde Diebesgut in umfangreicher Menge sichergestellt. Das bestätige den Tatverdacht. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.