Fußball-Regionalligst 1. FC Düren : Mit zwei weiteren Neuzugängen ins Trainingslager

Bittet sein Team im Rahmen des Trainingslagers in Bitburg zu neun Trainingseinheiten: FCD-Coach Boris Schommers. Foto: Manfred Heyne

Düren Der 1. FC Düren hat vor der Abfahrt ins Trainingslager noch Nägel mit Köpfen gemacht. Auch ein weiterer Co-Trainer wurde verpflichtet. Positive Signale gibt es darüber hinaus von der Westkampfbahn.

Nach einer einwöchigen Auszeit hat der 1. FC Düren am Montagmorgen wieder die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga West aufgenommen. Pünktlich um 9 Uhr versammelte Trainer Boris Schommers seine Schützlinge zur ersten Einheit auf der Westkampfbahn. Im Anschluss machte sich das Team dann auf in Richtung Bitburg, wo die Mannschaft bis kommenden Freitag ein Trainingslager absolvieren wird.

„Die Spieler hatten für die Woche individuelle Laufpläne. Jetzt geht es in die Phase, wo wir die Prinzipien verinnerlichen wollen, die unser Spiel ausmachen“, erläutert Schommers, der zwei Einheiten pro Tag für die Zeit in Bitburg angesetzt hat. Zum Abschluss wird sich das Team am Freitag (14 Uhr) mit dem Ligakonkurrenten 1. FC Köln II auf dem Rasenplatz der Sportschule messen. „Der FC absolviert ebenfalls sein Trainingslager in Bitburg. Der Gegner wird daher im gleichen physischen Zustand sein wie wir. Daher passt das gut, und wir werden hoffentlich einen guten zweiten Test haben“, ergänzt der 44-Jährige, der auch als Kaderplaner am Montagmorgen im Einsatz war.

David Winke, der im Winter für ein halbes Jahr von KMSK Deinze ausgeliehen wurde und eigentlich am 1. Juli zum belgischen Zweitligisten zurückkehren musste, bleibt nun doch in Düren. „Wir konnten ihn für ein Jahr fest verpflichten. Der Spieler wollte unbedingt zu uns“, freut sich Schommers über die Zusage des 23-jährigen Innenverteidigers.

Zudem setzte Rechtsverteidiger Julijan Popovic, der bereits im ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf II (4:0) mitwirken durfte (wir berichteten), seine Unterschrift unter ein Arbeitspapier. „Julijan ist in der Defensive sehr aggressiv und zweikampfstark. Er hat ein gutes Passspiel und kann auch als linker Verteidiger eingesetzt werden. Somit haben wir durch ihn direkt zwei Positionen abgedeckt“, sagt Schommers über seinen Neuzugang, der in der vergangenen Saison Stammspieler beim Nord-Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden war.

Schommers kommt so seiner Wunsch-Kadervorstellung von 22 Feldspielern und zwei Torhütern immer näher. „Wir stehen jetzt bei 18 plus zwei. Ich bin sehr glücklich, dass wir die beiden verpflichten konnten. Jetzt wünsche ich mir noch den Startelf-Stürmer. Danach geht es vor allem darum, Spieler an den Verein zu binden, die man perspektivisch weiterentwickeln kann“, verdeutlicht der ehemalige Bundesliga-Trainer. Einer dieser Perspektivspieler wird nach Informationen unserer Zeitung wohl Ibish Ibishi (19) sein, der zuletzt das Trikot des Mittelrheinliga-Absteigers Blau-Weiß Friesdorf getragen hat. Wie Ibishi dürfen sich auch die Probespieler Jan Ecke (19, zuletzt U19 Bayer Leverkusen) und James Shepard (19, zuletzt U19 Astoria Walldorf) im Trainingslager beweisen.

Darüber hinaus wird Martin Grund das Trainerteam künftig verstärken. Der 33-Jährige leitete noch bis Ende Juni die U17 von Viktoria Köln an und war zuvor Jugendleiter des rechtsrheinischen Clubs. „Er ergänzt unser Team als weiterer Co-Trainer. Er hat seine Bachelorarbeit über positionsspezifisches Training geschrieben. Das sind genau diese Dinge, die wir nun aufgreifen wollen, um uns weiterzuentwickeln. Ich bin daher sehr froh, dass ich ihn für unser Team gewinnen konnte“, sagt Schommers.

Arbeiten am Stadion fast abgeschlossen

Einen Schritt weiter ist der Club auch bei der Ertüchtigung der vereinseigenen Westkampfbahn. Die notwendigen Arbeiten wurden weitestgehend abgeschlossen. Einen Dank sendet FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn in Richtung des FC Wegberg-Beeck. Deren Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers hatte dem Ligakonkurrenten seine Hilfe angeboten und dann auch kräftig unter die Arme gegriffen.

Arbeiten weitestgehend abgeschlossen: Auch der Gästebereich der Westkampfbahn wurde umgestaltet. Foto: Werner Tellers

„Herrn Tellers müsste man eigentlich hier bei uns eine Büste errichten. Er hat uns wahnsinnig viel geholfen“, betont Spelthahn, der in diesem Zusammenhang auch noch einmal die große Solidarität der Beecker hervorhebt, die im Vorfeld den Dürenern das eigene Waldstadion als Übergangsspielstätte zur Verfügung gestellt hatten, um dem FCD doch noch die Lizenz für die anstehende Saison in der Regionalliga West zu ermöglichen (wir berichteten).

Vor der Holztribüne wurde neuer Splitt aufgetragen und Stufen eingesetzt. Foto: Werner Tellers

Spelthahn geht davon aus, dass alle Heimspiele der Dürener auf der Westkampfbahn stattfinden werden. „Wir müssen noch ein paar Zäune versetzen, ansonsten sind wir aber fertig. Wir haben jetzt einen Gästebereich, der für die Regionalliga geeignet ist. Aus meiner Sicht sieht alles sehr gut aus“, verdeutlicht der 60-Jährige. Der Verein will nun in Kürze die Rückverlegung der Heimspiele zur Westkampfbahn beantragen. Dann soll auch noch einmal eine gemeinsame Begehung der Anlage mit dem Sicherheitsbeauftragen des Westdeutschen Fußballverbandes, Egbert Gössing, stattfinden.