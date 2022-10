Promillefahrt mit Folgen : Mit über drei Promille von der Fahrbahn abgekommen

Ohne Führerschein und stark alkoholisiert war ein Dürener Autofahrer am Dienstagnachmittag unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Düren Am Dienstag kollidierte ein stark alkoholisierter Autofahrer auf der Brückenstraße mit einem parkenden Pkw. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Auf der Brückenstraße in Düren ist es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr dabei auf einen geparkten Pkw auf. Er stand unter Alkoholeinfluss. Der 51-Jährige aus Düren befuhr die Scharnhorststraße in Fahrtrichtung Brückenstraße. Beim Abbiegen auf diese geriet er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.