13-jährige Verletzt : Mit Tretroller auf die Straße gekippt

Ein Mädchen aus Niederzier ist am Samstag bei einem Unfall verletzt worden. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Niederzier Ein junges Mädchen aus Niederzier musste nach einem Unfall ins Klinikum gebracht werden.

Das 13 Jahre alte Mädchen war am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Mühlenstraße verletzt worden. Das Mädchen und zwei andere Kinder waren mit ihren Tretrollern auf dem Gehweg zwischen der Auestraße und der Straße am Roten Berg unterwegs. Das Mädchen verlor das Gleichgewicht und kippte mit ihrem Roller auf die Fahrbahn. Dort stieß sie gegen das vorbeifahrende Fahrzeug eines 48-Jährigen aus Niederzier. Das Kind kam in ein Uniklinikum.