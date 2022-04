Raub am Bahnhof Düren : Mit Schlagstock verprügelt und ausgeraubt

Nach einem brutalen Überfall am Dürener Bahnhof, musste in junger Mann in der Notaufnahme behandelt werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düren Ein 26-jähriger Mann ist am Bahnhof Düren brutal überfallen worden. Aus der Notaufnahme meldete er sich bei der Polizei. Die sucht nun nach drei Tatverdächtigen.

Am Mittwochabend ist ein junger Mann von drei unbekannten Männern am Bahnhof Düren zunächst schwer verletzt und anschließend ausgeraubt worden. Der 26-Jährige aus Merzig meldete sich aus der Notaufnahme bei der Polizei und gab an, gegen 21 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen zu sein.