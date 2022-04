Die Brüder Bastian (l.) und Mats Geuenich mit ihrem Koch Suad Delija (Mitte) in der Küche der Pastabar „Nudel&Holz". Die befindet sich direkt am Eingang, so dass die Gäste beim Betreten des Restaurants an der Kölnstraße an ihr vorbeigehen. Foto: MHA/Merve Polat