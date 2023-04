Fußball-Mittelrheinliga : Mit dem Bonner SC in die Regionalliga zurück?

Peilt nun mit dem Bonner SC die Fußball-Regionalliga an: Giuseppe Brunetto, der im Sommer 2022 den 1. FC Düren in diese Liga geführt hatte. Foto: Manfred Heyne

Bonn/Düren Giuseppe Brunetto übernimmt den ambitionierten Fußball-Mittelrheinligisten und soll ihn wie vor einem Jahr den 1. FC Düren in die Regionalliga hochführen.

Kaum vier Tage im Amt hat Giuseppe Brunetto schon das erste Spitzenspiel vor der Brust. Der Bonner SC, Tabellenvierter der Fußball-Mittelrheinliga, erwartet am Freitagabend, 19.30 Uhr, den VfL Vichttal, der mit drei Punkten mehr auf dem Konto einen Rang über den Gastgebern steht. Erst seit Dienstag zeichnet Brunetto, der vor einer Woche „rundete“ und 50 Jahre alt wurde, für die Bonner verantwortlich, die als Regionalliga-Absteiger immer noch den direkten Wiederaufstieg als Ziel haben.

Nur Platz vier – das nahm Lukas Sinkiewicz Anfang April nach der 0:1-Niederlage in Frechen zum Anlass, von seinem Amt als BSC-Trainer zurückzutreten. Erst im Sommer hatte der 37-jährige Ex-Profi, der unter anderem beim 1. FC Köln und Bayer Leverkusen spielte, den Club nach dem Regionalliga-Abstieg übernommen. Ostersamstag zeichneten im Nachholspiel der bisherigen Co Gordon Addai und Albert Bunjaku interimsweise verantwortlich. Es endete 0:0 beim FC Hennef, womit die Hennefer zwar punktemäßig (44) wieder zu Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck aufschlossen, Bonn aber auf Platz vier mit acht Punkten Rückstand auf Mitabsteiger Beeck feststeckt.

„Ich musste nicht lange überlegen, als Sportdirektor Daniel Zillken anrief. Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim Bonner SC. Der BSC ist eine sehr gute Adresse mit guten Rahmenbedingungen“, freut sich Brunetto auf die neue Aufgabe bei dem ambitionierten Club. Über Ostern, nachdem Brunetto gerade von einem Italienurlaub zurückgekehrt war, hatte es Gespräche gegeben, die schnell zu einem Resultat führten. Am Dienstag wurde „Peppe“, wie er genannt wird, der Mannschaft vor dem Training, das er darauf auch gleich anleitete, als neuer Coach vorgestellt. „Bonn ist eine junge Mannschaft mit viel Potenzial. So lange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir natürlich den Wiederaufstieg weiter anpeilen. Aber in Bonn ist man auch sehr realistisch, weiß, dass das ein dickes Brett ist.“

Bis zu seiner Entlassung Ende Oktober 2022 hatte der 50-Jährige Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren trainiert. Im Sommer 2019 war er vom TV Herkenrath gekommen, um das Ziel der Dürener – Aufstieg – zu realisieren. Zwei Saisons lang bremste Corona ihn und sein Team aus: Die Saison 2019/20 wurde vorzeitig abgebrochen, und der FC Wegberg-Beeck stieg mit einem Punktedurchschnitt von 2,50 vor Düren (2,29) auf. Die Saison 20/21 wurde früh abgebrochen, und so gelang der Aufstieg erst im dritten Anlauf, im Frühsommer 2022. Nach einem fulminanten Start in der Regionalliga, in der die Dürener zuerst auf Platz zwei bzw. drei standen, musste Brunetto nach vier Niederlagen in Folge im Oktober überraschend den Koffer auf der Westkampfbahn packen. Der Vertrag mit dem 1. FC Düren wurde zu Beginn dieser Woche aufgelöst, in Bonn unterschrieb Brunetto erst einmal bis Juni 2024.

Der Kontakt zum Bonner SC hatte schon länger bestanden, da Brunetto und Daniel Zillkens sich einige Jahre kennen und schätzen. „Er ist ein sehr erfahrener Trainer, der aus unserer Region kommt und die Liga sowie Spieler gut kennt. Er verfügt über ein gutes Netzwerk und soll bereits jetzt die Kaderplanungen mitgestalten und dem Team einen positiven Impuls geben“, freute sich der Sportliche Leiter des BSC über die Zusage der gebürtigen Monheimers. „In der aktuellen Spielzeit hat Brunetto bereits einige Spiele von uns gesehen und kennt unseren Kader und seine Qualitäten.“

View this post on Instagram A post shared by Bonner SC 🦁 (@bonner__sc) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Im Training wird Brunetto weiterhin von Co Gordon Addai unterstützt, zudem stößt Florian Mager neben dem Scouting auch als Co hinzu. Addai und Mager sind auch in der Region bekannt, spielten beide bei Alemannia Aachen II, Addai von 2003 bis 2005 und noch einmal in der Saison 2006/07 und Mager in der NRW-Liga-Saison 2010/11. „Beide kenne ich schon aus ihrer Fußballer-Zeit. Ich freue mich, künftig mit ihnen zusammen zu arbeiten.“ Albert Bunjaku, der vergangene Saison seine Spielerkarriere beim BSC beendet hatte, wird sich auf eigenen Wunsch anderweitig orientieren, da er im Rahmen seiner A-Lizenz Ausbildung bei Profivereinen im In- und Ausland hospitieren möchte.