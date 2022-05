Vorrangroute und Schadensbeseitigung : Millionen fließen in die Radwege im Kreis Düren – was nun geplant ist

Der Kreis Düren investiert in nächster Zeit Millionen in das Radwegenetz, vor allem in die Radvorrangroute zwischen Düren und Jülich. Foto: Patrick Nowicki Foto: MHA/Patrick Nowicki Germany

Kreis Düren In den kommenden Jahren soll viel Geld in Radwege im Kreis Düren investiert werden. Allen voran in die neue Radvorrangstrecke Düren-Jülich. Allerdings sind noch lange nicht alle Schäden am Ruruferradweg beseitigt. Die Reparaturen werden teuer.