Die Geschichte unserer Nachbarn : Königliches Geblüt und der respektvolle Umgang

Blandine Sowou (zweite v. l.) mit Enkeltochter und den Kindern Rachel, Krista und Joshua (v. l.). Sie lebt mit ihrer Familie seit fast 30 Jahren in unserer Region. Foto: Marzena Vomberg

Kreis Düren Angehörige von 140 Nationen leben in Düren, in Jülich sind 117 Nationen vertreten. Wer sind diese Menschen? Und welches Schicksal führte sie in die Städte an der Rur? Diese Fragen wollen wir mit unserer Serie „Die Geschichte unserer Nachbarn im Kreis Düren“ beispielhaft klären. Heute: Die Familie Sowou.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marzena Vomberg

Ihre ersten 21 Lebensjahre verbrachte Blandine Sowou in einem Land, in dem es nicht als außergewöhnlich galt, dass sie als Frau aus königlichem Geblüt tagein tagaus auf einem Markt unterschiedlichste Waren verkaufte. Im Juni ist sie 50 Jahre alt geworden und eigentlich würde sie heute als ältestes Kind einer angesehenen lokalen Königsfamilie den herrschaftlichen Titel tragen, gebe es da nicht einige widrige Umstände.

Abgesehen davon, dass in der Thronfolge traditionell nur männliche Stammhalter vorgesehen sind, liegt das kleine Herrschaftsgebiet in der ehemaligen deutschen Kolonie (1884-1916) und heutigen Präfektur Agoe-Nyive der Republik Togo. In dem kleinen Staat Westafrikas wird der gegenwärtige Demokratisierungsprozess von heftigen innenpolitischen Spannungen begleitet. Schon in den 1990er Jahren kam es zu massiven bürgerkriegsähnlichen Straßenprotesten der Bevölkerung gegen die diktatorische Regierung um General Gnassingbé Evadéma. Diese waren der direkte Grund, warum Blandine Sowou ihr Leben seit fast 30 Jahren in Deutschland führt.

Daniel Sowou, ihr Ehemann und Vater ihrer kleinen Tochter, war nicht politisch aktiv. Doch an den Streiks und Demonstrationen gegen allgegenwärtige Menschenrechtsverletzungen, Arbeitslosigkeit und Korruption hat sich der Taxi- und Lkw-Fahrer beteiligt. Das reichte, um ins Visier der Sicherheitskräfte zu geraten, bespitzelt und verfolgt zu werden. Als seine Situation immer gefährlicher wurde, floh er 1992 nach Deutschland und nahm das Asylrecht für politisch Verfolgte in Anspruch. Er wurde als Flüchtling anerkannt. Weil es auch zwei Jahre später in Blandines Geburtsland keine Anzeichen dafür gab, dass die Diktatur zu Fall gebracht werden und ihr Mann nach Hause zurückkehren könnte, folgte sie ihm mit Töchterchen Rachel nach Oberzier.

Mitnehmen konnte sie nichts außer ein Stück traditionellen afrikanischen Stoffes als Erinnerung an ihre Mutter. Von Anfang an lernten die Eheleute intensiv die deutsche Sprache. Sie durften arbeiten und taten das. Mit den Jahren bekam Rachel, die heutige Berufssoldatin mit Unteroffiziersdienstgrad des Oberfeldwebels, weitere Geschwister. Rebecca arbeitet derzeit beim WDR in Köln, Krista bringt ihre Ausbildung als Köchin voran und Verena ist als Dialogmarketing-Kauffrau bei der AOK in Stolberg tätig. Nur der Jüngste, Joshua, wohnt noch zusammen mit den Eltern in ihrer hübsch eingerichteten Dürener Wohnung.

Vier Fragen an Rachel Sowou Sprachbarriere als erste Hürde Was war das Schwierigste für Ihre Eltern am Anfang ihres Lebens in Oberzier? Durch die Sprachbarriere war es für sie nicht einfach, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Auch die Wohnungssuche gestaltete sich schwierig. Was vermissten ihre Eltern am meisten? Die Familie und Freunde, die sie über viele Jahre nicht sehen und nur eingeschränkt kontaktieren konnten. Wie engagiert sich Ihre Familie im gesellschaftlichen Leben? Meine Eltern machen nach wie vor bei Integrationsaktionen mit, sie sind gerne unter Menschen. Ich war viele Jahre im Dürener Integrationsrat aktiv. Joshua beteiligt sich aktuell an einem Schulprojekt für Fünftklässler. Wie begegnen Sie Fremdenfeindlichkeit? Ich versuche es mit Kommunikation und Aufklärung. Manche Menschen äußern Fremdenfeindlichkeit nur, weil sie es nicht besser wissen. Ich denke da an das „N-Wort“. Man kann uns doch als schwarze Menschen bezeichnen, das ist in Ordnung.

Mit seinen 15 Jahren ist der Gesamtschüler ein passionierter Fußballer und kickt beim FC Viktoria Arnoldsweiler. Alle Familienmitglieder besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft und das Leben von Blandine und Daniel Sowou verläuft heute in geregelten Bahnen. Er arbeitet als Elektromonteur in einer großen Firma, in der er „herzlich aufgenommen wurde“ und sie liebt ihre Beschäftigung als Tagesmutter. Doch das Ankommen in der Aufnahmegesellschaft war in den 1990er Jahren für die Familie nicht immer einfach. „Ich war zwar noch in der Grundschule, als ich manchmal meine Eltern bei Amtsgängen begleitete“, erinnert sich die 32-jährige Rachel, „aber ich habe damals die Situation gut verstanden. Sie wurden dort nicht immer gut behandelt, vielleicht weil sie damals noch nicht fließend Deutsch sprachen“.

Und noch eine Erinnerung bleibt ihr für immer. „In Oberzier gab es wenige afrikanische Familien“, erklärt sie, „eines Tages flocht meine Mutter mir unsere traditionellen Zöpfe. Ich war so stolz darauf. Die Kinder im Kindergarten fanden es interessant, weil sie es nicht kannten. Doch eine Erzieherin band mich mit den Zöpfen an einer Garderobe fest und lachte dabei. Dann lachten mich alle aus. Ich war tief traurig und konnte mich nicht wehren. Meine Mutter sprach das im Kindergarten nicht an, sie wollte sich nicht aufsässig verhalten. Sie tröstete mich nur.“