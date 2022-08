Einsatz : Messerstecherei in Echtz

Messerstecherei in Echtz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in Echtz eine Messerstecherei gegeben. Foto: dpa/Stephan Jansen

Düren Zeugen sprechen von Großeinsatz und einem Leichwagen vor Ort. Nähere Details zu den Hintergründen sind derzeit nicht bekannt.

Wie Zeugen berichten, hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Sankt-Michael-Straße in Echtz eine Messerstecherei gegeben. Es habe sich um einen Großeinsatz gehandelt, vor Ort sei auch ein Leichenwagen gesehen worden.