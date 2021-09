18-Jähriger schwer verletzt : Messerattacke auf Schulhof in Düren

Messerattacke auf Schulhof in Düren

Schwer verletzt wurde ein 18-Jähriger bei einer Messerattacke auf dem Schulhof eines Berufskollegs in Düren. (Symbolbild) Foto: Colourbox

Düren Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen auf einem Schulhof in Düren ist ein 18-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige konnte später gefasst werden.

Schauplatz des Geschehens war am Dienstagvormittag der Schulhof eines Berufskollegs an der Nideggener Straße in Düren. Dort kam es nach Angaben der Polizei unter mehreren Jugendlichen, von denen nicht alle Schüler des Berufskollegs waren, zu einem Streit.