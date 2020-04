Schild gerammt, Auto stehengelassen : Unfallfahrer flüchtet zu Fuß mit einem Kasten Bier

Mit einem Kasten Bier unterm Arm machte sich ein Autofahrer in Merzenich nach einem Unfall auf den Heimweg (Symbolbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Merzenich Erst rammte er mit seinem Wagen ein Verkehrsschild, dann machte er sich „vom Acker“. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Merzenich aufgegriffen – er hatte noch einen Kasten Bier aus dem Wagen mitgenommen.

Der 35 Jahre alte Fahrer kollidierte am Samstag auf der Landesstraße 264 in Merzenich mit dem Verkehrszeichen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er landete auf einer Grünfläche, ließ sein Auto dort stehen und lief über das Feld.