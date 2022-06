Anwohnerprotest in Merzenich : Muss ein kleines Paradies einer Straße weichen?

Eine der beiden Parzellen, die Familie Scheurmann-Kettner erworben und nach ihren Vorstellungen von Biodiversität gestaltet hat. Foto: MHA/Verena Müller

Merzenich Neben dem Atelierhaus in Merzenich ist eine Erschließungsstraße angedacht, die hinter dem Cubity abknickt und in einem Wendehammer mündet – für eventuelle Wohnhäuser. Ein Anwohner sieht seinen „Garten Eden“ in Gefahr.