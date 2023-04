Umsiedlungsort : Morschenicher Kirche in Flammen, Bürgermeister mit Tränen in den Augen

Fast 70 Einsatzkräfte brachten den Brand in Morschenich unter Kontrolle. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Morschenich Schon die Entwidmung ihrer Pfarrkirche im Juni 2019 war für viele Morschenicher ein hoch emotionaler Moment. Am frühen Montagmorgen wurde St. Lambertus nun ein Opfer der Flammen.

Als sich mit dem Sonnenaufgang am Montagmorgen ein tristes Grau über Alt-Morschenich legte, wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Binnen weniger Stunden war die denkmalgeschützte ehemalige Pfarrkirche St. Lambertus bis auf die bruchsteinernen Außenwände komplett abgebrannt. „Als wir kurz nach 3.30 Uhr eintrafen, stand die Kirche bereits voll in Flammen“, berichtet Einsatzleiter Patrick Harzheim, Chef der Merzenicher Feuerwehr.

Das als Dachstuhlbrand gemeldete Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Glockenturm und die Sakristei ausgedehnt. Unterstützt von Einheiten aus dem benachbarten Ellen und Kerpen-Buir sowie des Feuerschutztechnischen Zentrums des Kreises Düren hatten 70 Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun, die Flammen von außen in den Griff zu bekommen. Sie konnten aber nicht mehr verhindern, dass das bereits Mitte des 18. Jahrhunderts abgebrannte, dann im Zweiten Weltkrieg erneut zerstörte und bis 1955 wiederaufgebaute Gotteshaus ein Opfer der Flammen wurde. Einzig die immer noch im Turm hängenden Glocken blieben wie durch ein Wunder verschont.

Merzenichs Bürgermeister Georg Gelhausen und Ortsvorsteherin Inga Dohmes waren direkt zum Ort der Katastrophe geeilt und hatten beim Anblick der Zerstörung die „Tränen in den Augen“, wie sie später berichteten. „Das ist ein Treffer mitten ins Herz“, ließ Gelhausen seinen Gefühlen freien Lauf, schließlich war die Kirche in all den Jahren der Umsiedlung für viele Morschenicher selbst noch nach der Profanierung im Juni 2019 „der Fels in der Brandung eines ringsherum mehr und mehr von Vandalismus heimgesuchten Ortes“, ergänzte eine nicht minder emotional bewegte Ortsvorsteherin, die wie viele Morschenicher, viele persönliche Erinnerungen an die Pfarrkirche hat.

Ein Fels, der seit dem 12. Jahrhundert immer wieder Ausgangspunkt für die Besiedlung des Dorfes war und auch die Brücke in die Tagebaunachfolgelandschaft schlagen sollte, wenn aus dem heutigen Alt-Morschenich ein „Ort der Zukunft“ werden soll. „Für uns war in allen Überlegungen zum Wiederaufbau des Ortes von Anfang an klar, dass die Kirche als repräsentatives Gebäude unbedingt erhalten bleiben soll“, erklärt Gelhausen. „Deshalb war mein spontaner Impuls beim Anblick der Zerstörung auch: Die bauen wir wieder auf, die Außenmauern stehen ja noch.“

Schaden im hohen sechsstelligen Bereich?

Ob dieser sicherlich verständliche Wunsch aber auch realistisch ist, muss abgewartet werden. Eigentümer ist Tagebaubetreiber RWE Power, der die frühere Pfarrkirche im Rahmen der Umsiedlung vom Bistum Aachen gekauft hat. „Und RWE dürfte in dieser Zeit sicherlich andere Sorgen haben“, unkt schon mal Inga Dohmes, zumal sich der Schaden sicherlich im mittleren bis hohen sechsstelligen Eurobereich bewegen dürfte – wenn das überhaupt ausreicht. Genaue Angaben dazu aber gab es am Montag zunächst nicht, auch Hinweise zur Brandursache lagen der Polizei noch nicht vor, womit ein technischer Defekt als auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden können. Brandsachverständige nehmen die Ermittlungen auf.

Zuletzt hatte die Gemeinde in der noch komplett eingerichteten Pfarrkirche einzelne Kulturveranstaltungen angeboten, unter anderem ein Konzert und eine Bilderausstellung „von der alten zur neuen Heimat“, die viele Umsiedler sehr bewegt hatte, berichtet Inga Dohmes. Am Sonntag aber wurde das Kirchengebäude nicht genutzt.

„Auch wenn wir noch keine konkreten Pläne hatten, was in Zukunft mit der Kirche passieren sollte, tut es einfach nur weh, dass sie jetzt ein Opfer der Flammen geworden ist“, betonte Georg Gelhausen. „Aber wir dürfen uns jetzt auch nicht entmutigen lassen und den Kopf in den Sand stecken.“ Jetzt erst recht, lautet an diesem tristen Montagmorgen die kämpferische Devise für Merzenichs Bürgermeister. „Wir müssen den vielen Worten zur Zukunft des Ortes jetzt endlich auch Taten folgen lassen.“ Im Sommer soll dazu eine Studentenwerkstatt stattfinden. „Dazu wollten wir eigentlich auch die Kirche nutzen.“