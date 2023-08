Stromtrassenausbau von Amprion : Wenn ein Mensch wie ein Handy vibriert

Sylvia und Wolfgang Schleker aus Arnoldsweiler vor einer der beiden Hallen ihres landwirtschaftlichen Betriebs. Im Hintergrund die alte Stromleitung. Die neue hätte drei Masten auf den Feldern der Familie Schleker. Foto: MHA/Verena Müller

Merzenich/Düren Jetzt entscheidet sich, wo die neue Höchstspannungsfreileitung zwischen Oberzier und Blatzheim gebaut wird. Der Antrag bei der Bezirksregierung ist gestellt, Einwände können ab sofort vorgebracht werden. Anwohner, Bürgerinitiative und Kommunen wollen eine Verlegung.

Von Verena Müller

Wer Zweifel am Einfluss einer Hochspannungsleitung auf den menschlichen Körper hat, sollte mal die Fingerspitzen auf den Unterarm von Lothar Kuss legen, wenn er auf seinem Betriebsgelände steht. Er vibriert wie ein Handy. Nicht ein bisschen oder nur bei bestimmten Witterungsverhältnissen, sondern auch bei Trockenheit und Sonnenschein.

Das ist nicht der einzige Effekt des elektrischen Felds im Gewerbegebiet Auf der Heide in Merzenich: Die Stangen des massiven Metallzauns schwingen spürbar. Die Klingel hat das Ehepaar Kuss längst abgestellt, weil sie tags wie nachts regelmäßig wie von Geisterhand schellte. Den beiden Hunden bei hoher Luftfeuchtigkeit durchs Fell streichen? Lieber nicht.

Probleme wie diese sind entlang der Stromtrasse, die zwischen Blatzheim und Oberzier verläuft, kein Einzelfall. Dass deren Betreiber, Amprion, bei der Bezirksregierung Köln nun wie angekündigt den Antrag gestellt hat, parallel zu dieser Verbindung eine neue, 380-Kilovolt-Höchstspannungsfreileitung errichten zu dürfen, löst in betroffenen Anwohnern und Gewerbetreibenden existenzielle Nöte, in den Rathäusern und Räten Unverständnis und Verärgerung aus.

Wenn man den Zaun der Firma Kuss im Gewerbepark Auf der Heide berührt, spürt man ihn vibrieren. Die Stromleitung verläuft parallel zur Straße im Bild. Noch beeindruckender ist, dass auch der Mensch selbst unter der Leitung spürbar vibriert. Foto: MHA/Verena Müller

„Ich habe Angst, dass wir dann nicht mehr arbeiten können“, sagt Sandra Kuss. Die Firma Kuss vertreibt Landmaschinen sowie deren Ersatzteile und bietet einen Reparaturservice an. „Wenn ein Landwirt mit einer defekten Maschine auf dem Feld steht und eine technische Frage an den Lothar hat, aber dreimal die Telefonverbindung zusammenbricht, geht der Auftrag an die Konkurrenz“, befürchtet Sandra Kuss. Und beim nächsten Mal ruft der Kunde vielleicht direkt dort an, um sich den Ärger zu ersparen.

Das Telefon funktioniert generell nicht mit Headset, bei Mobilfunkverbindungen hört man phasenweise jetzt schon die Gegenseite nicht, wie ein Selbstversuch schnell zeigt. Hersteller und Verkäufer hätten bestätigt, dass Hochspannungsleitungen solche Störungen begünstigten, sagt Sandra Kuss. Und das ist nur die technisch-wirtschaftliche Seite.

Sandra (47) und Lothar Kuss (56) waren mit ihrem Betrieb und den beiden Kindern im September 2015 vom elterlichen Hof in Golzheim ins Gewerbegebiet Auf der Heide umgezogen. Da standen die Strommasten schon. Beunruhigt hat sie das nicht. Inzwischen wachsen die Sorgen von Tag zu Tag. „Die körperlichen Auswirkungen sind da“, sagt Sandra Kuss. „Ich habe noch nie so viele Kopfschmerztabletten gebraucht und bin schneller erschöpft.“ Den Kausalzusammenhang nachzuweisen sei schwer, das wisse sie auch. Aber dass das Magnetfeld mit einer doppelt so leistungsfähigen Stromleitung stärker werde, läge wohl auch auf der Hand.

Die Elektronik spielt bei der Firma Kuss oft verrückt. Telefonverbindungen sind nicht immer stabil, die Klingelanlage ist längst abgestellt. Wie das bei einer doppelt so starken Höchstspannungsfreileitung erst werden würde, wollen sich die Unternehmer, Sandra und Lothar Kuss, lieber nicht ausmalen. Foto: MHA/Verena Müller

Die Pläne über den Ausbau der Stromtrasse sind jetzt nicht nur bei der Bezirksregierung Köln einsehbar, sie können auch über deren Homepage (https://tinyurl.com/mwwvbsaj%EF%BB%BF), die der Firma Amprion und bei den Kommunen Merzenich, Niederzier und Kerpen eingesehen beziehungsweise abgerufen werden. Ab sofort können Einwände vorgebracht werden. Die Bezirksregierung entscheidet dann, ob diese berechtigt sind. „Wir wollen weiter dagegenhalten“, sagt Sandra Kuss, „aber ganz ehrlich, was sollen wir kleinen Leute da schon machen?“

Eine akribische Auflistung aller Nachteile für Mensch, Natur und auch für die Entwicklung der betroffenen Kommunen (Stichwort Wohn- und Gewerbegebiete) hat die Bürgerinitiative (BI) „Wir entscheiden mit“ (https://www.wir-entscheiden-mit.com/) zusammengetragen und an die 1000 Unterschriften gesammelt. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz informiert über gesundheitliche Folgen (www.bfs.de).

Nur wenige Meter sind es zwischen Strommasten und Bebauung. Am Gewerbering wird nicht nur gearbeitet. Manche Familien leben auch hier. Foto: MHA/Verena Müller

Ebenso wie die drei betroffenen Kommunen würde die BI eine Trassenführung jenseits der A4 und mehr an Alt-Morschenich heranrückend begrüßen. Diese wäre laut Amprion nur unwesentlich teurer; die Bestandstrasse böte aber die „höchste Genehmigungsfähigkeit und Rechtssicherheit“, wie der Betreiber sagt.

Genau das glaubt die BI mit Blick auf gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstände nicht. 400 Meter zu Wohngebäuden und Anlagen vergleichbarer Sensibilität sind festgeschrieben. Die neue Leitung ist rund 50 Meter von der alten versetzt geplant. Amprion spricht bei dem Vorhaben aber bewusst von einem „Aus-“ und nicht „Neubau“, was eine Unterschreitung der Abstandsvorschriften ermöglichen könnte. Die Bürgerinitiative hofft, dass die Bezirksregierung dem widerspricht.

Der BI gehört auch Dr. Wolfgang Schleker an. Gemeinsam mit seiner Tochter Sylvia will er ebenfalls eine Stellungnahme bei der Bezirksregierung, und wenn das nicht hilft, eine Klage einreichen. Die beiden Hallen des landwirtschaftlichen Betriebs in der vierten Generation der Familie Schleker befinden sich am Ortsrand von Arnoldsweiler, umgeben von Parzellen, auf denen sie Erbsen, Mais und andere Feldfrüchte anbaut.

Drei der neuen Masten würden auf diesen Feldern rund um die Hallen errichtet werden. Die Entschädigungssumme weiß Schleker nicht aus dem Kopf, sie interessiert ihn auch nicht. „Von einer finanziellen Entschädigung haben wir langfristig nichts, denn dadurch lösen sich die Probleme nicht in Luft auf“, sagt Dr. Sylvia Schleker. Von der verlorenen Fläche einmal abgesehen, sei es kaum möglich, mit den Landmaschinen um die Fundamente zu kurven. Außerdem werde die Elektronik der Maschinen immer sensibler, also auch störungsanfälliger bei Elektrosmog, wie man umgangssprachlich sagt. „Wir werden in unserer Betriebsentwicklung behindert“, ist sich Sylvia Schleker sicher.

Außerdem kennen auch ihr Vater und sie die Auswirkungen auf den eigenen Körper. „Fahren Sie mal mit einem Mähdrescher unter einer Stromleitung durch“, erzählt der Senior, „da spüren sie öfters Druck auf der Brust.“ „Das ist sehr unangenehm“, ergänzt die Tochter.

Wenigstens einen Vorteil hat die Spannung, die in der Luft liegt, am Langweilerhof. Die Elektrozäune der Pferdekoppeln funktionieren auch ohne Batterie. Zum Hof gehört ein Pensionsbetrieb mit 50 eingestallten Pferden, der Reiterverein Langweilerhof, die Tierarztpraxis Beck und das Wohnhaus des 66-jährigen Veterinärs.

Die Vorsitzende des Reitervereins Langweilerhof, Sabrina Zumbusch, an einer der Koppeln. Der Elektrozaun funktioniert dank der Spannungsübertragung von der Stromleitung darüber auch ohne Batterie. Foto: Sabrina Zumbusch, Langweilerhof

Sowohl der Eigentümer, Dr. Axel Beck, als auch die Vorsitzende des Reitervereins, Sabrina Zumbusch, sagen, dass die Auswirkungen der Stromtrasse vor allem bei herannahendem Gewitter spürbar, aber noch erträglich seien. Die Tiere würden schleunigst in den Stall gebracht.

Zumbusch geht an den Koppeln vorbei. Die Leitungen verlaufen über ihrem Kopf. Es summt. „Eine Wiese geht verloren, wenn die Leitung versetzt neu gebaut wird“, sagt Zumbusch. Direkt darunter wolle man keine Pferde mehr laufen lassen. „Tiere sind viel empfindlicher als Menschen“, sagt Beck.

Zum Thema Gesprächstermine der Firma Amprion Parallel zur Offenlage bietet die Firma Amprion Bürgersprechstunden rund um ihr 105-Millionen-Euro- Vorhaben an. Allerdings nicht im Sinne von Fragestunden vor großem Publikum, sondern individuelle Termine im Halbstundentakt. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Termine sind: Dienstag, 5. September, im Bürgerhaus in Merzenich, Burgstraße 9, zwischen 15 und 18.30 Uhr; Donnerstag, 7. September, im Bürgerhaus Niederzier, Kölnstraße 46, zwischen 15 und 18.30 Uhr und Mittwoch, 13. September, in Blatzheim in der Schützenhalle, In der Au 18, zwischen 15 und 18.30 Uhr. Telefonisch oder online sind weitere Termine am Montag, 11. September, zwischen 15 und 17 Uhr möglich. Anmeldung ab sofort unter 0231-3176907 oder über die Homepage unter www.amprion.net/oberzierblatzheim.

Eltern, die für oder mit ihren zum Teil kleinen Kindern Pferde auf dem Hof untergebracht haben, hätten mit Blick auf die Pläne von Amprion Bedenken – Zumbusch befürchtet, dass Kunden und Vereinsmitglieder wegbrechen. Als Vorsitzende des Sportvereins hat sie diese und andere Einwände bereits der Bezirksregierung übermittelt.

Zweifel an der Notwendigkeit des Netzausbaus hat keiner der Betroffenen. Das Unverständnis, warum der Übertragungsnetzbetreiber aber weder auf die vielen Bedenken eingeht noch ernsthaft eine der Alternativen in Erwägung zieht, ist aber ebenso groß.