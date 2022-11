Im Gewerbegebiet : Großbrand in Mercedes-Halle in Girbelsrath

Großbrand in Mercedes-Halle in Girbelsrath

Merzenich-Girbelsrath Ein großes Feuer beim Mercedes-Nutzfahrzeugzentrum im Merzenicher Gewerbegebiet Girbelsrath hielt am Mittwochnachmittag zahlreiche Feuerwehrkräfte in Atem.

Mit zwei Drehleitern versuchen sie nur mit einem Außenangriff, das Feuer zu löschen, da das Dach einsturzgefährdet ist. Der hintere Teil, die Lagerhalle, in der Lastwagen stehen, sei dank eines schnellen Eingreifens soweit stabilisiert, sagt ein Sprecher. Aufgrund der massiven Hitzeentwicklung seien Hitzeschäden an Fahrzeugen jedoch nicht auszuschließen.

In der Kfz-Werkstatt im vorderen Bereich wiederum lagern für eine Werkstatt typische Gefahrenstoffe beispielsweise in Gasflaschen, die immer wieder in Flammen aufgehen. „Wir nehmen parallel Messungen wegen der Rauchgase vor, aber bisher besteht keine Notwendigkeit, die Bevölkerung zu warnen“, so der Sprecher. Außerdem erkunden Drohnen das Gelände.