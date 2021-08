Kiesgrube in Golzheim : Gemeinde stellt Bedingungen für Collas-Erweiterung

Merzenich Die Gemeinde Merzenich knüpft Bedingungen an ihre Zustimmung zu einer Erweiterung der Collas-Kiesgrube in Golzheim. Und auch die Denkmalschützer haben sich zu Wort gemeldet.

Die Christian Collas GmbH will ihre bestehende Kies- und Sandgrube am Ortsrand von Golzheim um zehn Hektar erweitern, weil die Vorkommen im ursprünglichen Bereich nun nahezu erschöpft sind. Das Vorhaben sichert nach Angaben des Unternehmens dessen Existenz und einige Dutzend Arbeitsplätze, ist zugleich aber auch mit Lärm- und Staub-Emissionen sowie Schmutz verbunden, was in der näheren Nachbarschaft der Grube für Kritik und Ablehnung der Erweiterungspläne sorgte. Die Gemeinde knüpft ihre Zustimmung zum Antrag an mehrere Bedingungen.