Massive Schäden : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Merzenich und flüchten

Tatort der Geldautomatsprengung war der Lindenplatz in Merzenich. Foto: Ralf Roeger

Update Merzenich Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten der Volksbank in Merzenich gesprengt. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in Richtung Jülich.