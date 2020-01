Vandalismus : Geländewagen am Hambacher Forst zerkratzt und beschmiert

Morschenich Am Sonntagmittag wurde ein Geländewagen im teils verlassenen Dorf Morschenich am Hambacher Forst beschädigt. Die eingeritzten und aufgesprühten Symbole und Sprüche sind radikalen Tierrechtlern zuzuordnen.

Wie die Polizei am Montag meldete, hatte der Besitzer seinen Wagen am Etzweiler Weg am Rande des Dorfes gegen 11 Uhr am Sonntag abgestellt. Als er rund 40 Minuten später zurückkam, stellte er die Beschädigungen fest.