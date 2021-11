Vier Verletzte : Fehler beim Linksabbiegen führt zu Unfall

Merzenich Vier Personen haben bei einem Unfall auf der B264 bei Merzenich Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Am Samstagabend fuhr die 18-jährige Autofahrerin aus Heimbach auf der Bundesstraße 264 von Düren kommend in Fahrtrichtung Golzheim. Als sie gegen 18.50 Uhr nach links in den Valdersweg einbog, übersah sie jedoch den Wagen einer 23 Jahre alten Frau aus Bedburg, welche zur selben Zeit die B264 in Richtung Düren befuhr.