Autobahn gesperrt : Autofahrer bei schwerem Unfall auf der A4 tödlich verletzt

Elsdorf/Merzenich Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 4 bei Elsdorf in Richtung Köln gegen einen Lastwagen geprallt und tödlich verletzt worden. Die A4 ist komplett gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Der Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf der A4. Der 45-jährige Fahrer eines Kleintransporters war aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Durch den Aufprall geriet der Wagen ins Schleudern und eine 37-jährige Autofahrerin krachte in das Heck des Transporters. Der Fahrer des Kleintransporters verstarb noch am Unfallort.