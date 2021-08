Schläge und Pfefferspray : Ein Streit auf dem Supermarktparkplatz eskaliert

Merzenich Zwei Verletzte, ein Rettungswageneinsatz und zwei Anzeigen: Das ist die Bilanz eines Streits zwischen einem Autofahrer und einer Autofahrerin auf einem Supermarktparkplatz in Merzenich.

Ein 64-Jähriger Mann stand am Donnerstag um kurz vor 11 Uhr mit seinem Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Merzernich und wartete auf eine freie Parklücke. Eine 31-jährige Frau kam mit ihrem Wagen nicht am Fahrzeug des Mannes vorbei – so dass die beiden aneinandergerieten.