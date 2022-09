Elektro-Leihräder : Ein Modell für die Stadt, aber nicht für die Dörfer?

Der Bauausschuss Merzenich sieht eine Einführung des Leihrad-Konzepts in seiner Gemeinde eher kritisch. Foto: Velocity Region Aachen GmbH/Velocity

Merzenich Ein ehemaliges Startup der RWTH Aachen hat sein Konzept in Ravensburg, Düsseldorf oder Aachen erfolgreich umgesetzt. In Merzenich fällt das Echo eher verhalten aus.

Es klingt alles sehr verlockend für die Gemeinde Merzenich: insgesamt elf Stationen mit 46 E-Fahrrädern und 15 E-Lastenrädern, die günstig zu mieten sind, gewartet und gepflegt werden, die nicht wie viele E-Scooter in Großstädten irgendwo in der Pampa landen und vor allem für die Gemeinde günstig zu haben sind. Mindestens 75 Prozent Förderquote, vielleicht sogar 100 Prozent. Wenn, ja, wenn noch in diesem Jahr der Förderantrag gestellt wird.

Aber steigt ein Golzheimer, Girbelsrather oder Morschenicher wirklich an so einer Station auf ein E-Bike, um nach Merzenich zu fahren? Schließt er es an der dortigen Station wieder an, wo es automatisch lädt, und fährt später mit ihm wieder in sein Dorf zurück?

Eher nicht, war die einhellige Meinung im Bauausschuss. Gute Idee, aber am Bedarf vorbeigedacht. Das hätte ja auch der Rufbus gezeigt, der eine bessere Anbindung der umliegenden Orte an Merzenich theoretisch ermöglicht, aber in der Praxis nicht genutzt wird.

Simon Schmitz von Velocity Mobility hatte kurz vor dieser doch recht ernüchternden Resonanz aus den Reihen der Kommunalpolitik eine sehr anschauliche und ansprechende Präsentation gehalten. Hervorgegangen ist Velocity aus einem Start-up der RWTH Aachen, inzwischen ist das Modell nicht nur in Aachen (120 Stationen mit 450 Rädern), sondern auch in der Parkstad Limburg, Ravensburg und in anderen Städten erfolgreich umgesetzt. Auch Dienstfahrten kann man mit den Mieträdern unternehmen und später abrechnen.

Dirk Becker (CDU) meinte aber am Ende der Ausführungen dazu: „Im Namen steckt schon ,city‘.“ Der Golzheimer würde eben nicht zum Einkaufen mit dem Rad, dem Bus oder dem Auto nach Merzenich fahren, sondern nach Düren. Wenn, ergebe solch ein Modell also nur unter Einbeziehung der benachbarten Stadt Sinn.

„Die Mobilitätsstationen an den Bushaltestellen sind ungenutzt“, sagte auch Günther Schmitz (CLF). Diese Stationen waren errichtet worden, um Radpendlern ein sicheres Abschließen ihrer Räder zu ermöglichen und das Umsteigen auf den Bus attraktiver zu gestalten.

„Wir legen das nicht ad acta. Ich habe aber auch die Sorge, dass die Nachfrage nicht da ist“, sagte Bürgermeister Georg Gelhausen (CDU). Wenn, dann sei eine interkommunale Kooperation eine Lösung, mit der Stadt Düren und/oder dem Kreis. Simon Schmitz betonte, Velocity sei schon mit diesen im Gespräch.