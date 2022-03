Atelierhaus zieht nach Merzenich : Das Cubity packt die Koffer

Kurz vor dem Umzug hat das Cubity noch eine Auszeichnung des Landes Hessen erhalten. Im Bild: Vertreter der Stiftung Findeisen, der Jury des Preises für Architektur und Städtebau und Projektpartner. Foto: Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich Findeisen

Merzenich/Frankfurt am Main Der mehrfach preisgekrönte Cubity-Bau wird in Frankfurt am Main abgebaut, verladen und in Merzenich wieder aufgebaut. Im Sommer soll das Atelierhaus im Kreis Düren stehen.