Feuer in Merzenich : Bewohner merkt Zimmerbrand in der Nacht und alarmiert die Wehr

Am Arnoldsweilerweg in Merzenich hat es in der Nacht gebrannt. Foto: Feuerwehr Merzenich

Feuer in einem Mehrfamilienhaus löst größeren Einsatz aus. Eine Wohnung ist nicht bewohnbar, die übrigen Bewohner konnten schon in der Nacht zurück.

In der Nacht auf Freitag ist gegen 2 Uhr ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Arnoldsweilerweg in Merzenich ausgebrochen. Der Bewohner der hatte den Brand bemerkt und deshalb die Feuerwehr verständigt. Die Leitstelle des Kreises Düren alarmierte daher die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Merzenich sowie Kräfte des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Stockheim.