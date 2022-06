Zwei Schwerverletzte : Ausweichmanöver endet mit Frontalzusammenstoß auf der L264

Merzenich Bei einem Ausweichmanöver geriet ein 23-Jähriger auf der L264 zwischen Ellen und Girbelsrath in den Gegenverkehr. Er kollidierte dabei mit weiteren Fahrzeugen, zwei Personen wurden schwer verletzt.

Der Unfallfahrer aus Zülpich befuhr am Dienstag gegen 17.50 Uhr die Landesstraße 264 aus Fahrtrichtung Ellen kommend in Richtung Girbelsrath. In Höhe der Einmündung Langweiler Hof bremste der vorausfahrende Verkehr ab. Auch der 23-Jährige bremste nach eigenen Angaben, befürchtete dennoch einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Auto, an dessen Steuer ein 40-Jähriger saß.