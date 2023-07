Zeugen gesucht : Audi von S-Bahn Parkplatz in Merzenich gestohlen

Audi von S-Bahn Parkplatz in Merzenich gestohlen

Merzenich Ein weißer Audi R5 in Weiß ist von Unbekannten von einem S-Bahn Parkplatz in Merzenich gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag (9. Juli) bis Mittwoch (12. Juli) einen Audi vom S-Bahn Parkplatz in Merzenich, Steinweg gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Am Mittwochabend wandte sich eine 40-Jährige aus Vettweiß an die Polizei. Das von ihr geliehene Auto eines Freundes aus Bad Vilbel, ein Audi RS 5 in Weiß mit dem amtlichen Saisonkennzeichen GG-SF450 wurde entwendet.