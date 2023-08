Unfall in Düren : Mehrere Verletzte bei Zusammenprall an der Veldener Straße

Mehrere Verletzte bei Zusammenprall an der Veldener Straße

Unfall in Düren

Auf der Kreuzung Veldener Straße/Fritz-Erler-Straße sind am Dienstagvormittag zwei Autos zusammengeprallt. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Düren In Düren kommt es zu Verkehrsbehinderungen. An der Veldener Straße sind zwei Autos zusammengeprallt.

An der Kreuzung der Veldener Straße mit der Fritz-Erler-Straße in Düren sind am Dienstagmorgen zu zwei Autos zusammengeprallt. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.