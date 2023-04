Miesheimer Weg 5 : Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei in Dürener „Schimmelhaus“

In dem Haus am Miesheimer Weg breitet sich unter anderem massiv Schimmel aus. Foto: MHA/Verena Müller

Düren In der Dürener „Schimmelimmobilie“ eskaliert ein Streit. Betrunkene Bewohner gehen aufeinander los, setzen dabei eine Eisenstange ein. Mehrere Menschen werden verletzt, drei festgenommen.

Bei einer Massenschlägerei am Miesheimer Weg 5 in Düren sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Bewohner des Hauses verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, waren zwei Bewohnergruppen in einer Wohnung in Streit geraten. Dieser sei dann eskaliert und in eine Schlägerei mit bis zu zehn Beteiligten gemündet. Dabei sei auch eine Eisenstange als Schlagwerkzeug eingesetzt worden.

Mehrere Menschen erlitten laut Polizei erhebliche Verletzungen und mussten notärztlich behandelt werden. Das Mobiliar der Wohnung sei vollständig zerstört worden. Alle Beteiligten waren den Angaben nach alkoholisiert, zum Teil stark.

Die Polizei nahm drei Menschen fest, sie sollen nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls lagen zunächst keine Informationen vor.

Wie unsere Zeitung berichtete, hatte es am Samstagvormittag, einige Stunden vor der Schlägerei, eine Mieterversammlung in dem Haus gegeben. Dabei ging es um die massiven Mängel in der Immobilie. Viele Bewohner leben Seite an Seite mit Schimmel, Fäkalien und Kakerlaken.

Die Stadt Düren, die an der Versammlung beteiligt gewesen war, sprach anschließend von einem „konstruktiven“ Gespräch. „Durch den Vermieter wurde erklärt, dass eine kurzfristige Bestandsaufnahme erfolgen und ab sofort an den Mängeln gearbeitet würde.“

