Körperverletzung in Düren : Mehrere Unbekannte schlagen und treten auf ihr Opfer ein

Düren Am Mittwochabend ist ein 32-Jähriger in Dürens Innenstadt von mehreren Unbekannten mit Schlägen und Tritten schwer verletzt worden. Der Hintergrund ist noch unklar, die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Wochenende wurde ein 57-Jähriger am frühen Morgen in der Nähe des Dürener Hauptbahnhof ausgeraubt. Die Polizei fahndet mit Beschreibungen nach den Tätern.

Es ist nicht die erste Gewalttat in der vergangenen Zeit in Dürens Innenstadt: Am Wochenende wurde ein Mann am Hauptbahnhof am frühen Morgen beraubt. Für deutlich mehr Aufsehen sorgte die öffentliche Fahndung nach zwei Männern, die mit einem Messer Anfang April auf Personen am Ahrweilerplatz eingestochen haben. Hintergrund war hier ein eskalierter Streit in der Warteschlange eines Imbisses.