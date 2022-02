Polizei warnt : Mehrere Fälle von Brandstiftung in Düren

In der Nacht zum Samstag wurden im Dürener Stadtteil Birkesdorf zwei Altkleidercontainer und eine Altpapiertonne in Brand gesetzt. Foto: Polizei Düren

Im Stadtteil Birkesdorf brennen in der Nacht zu Samstag zwei Altkleidercontainer und eine Papiertonne. Die Polizei warnt: Brandstiftung ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen.

Wie die Polizei Düren am Sonntagmorgen mitteilte, ist es in der Nacht zu Samstag zu drei Brandstiftungen im Dürener Stadtteil Birkesdorf gekommen. Gegen 0.40 Uhr hatte ein vorsätzlich entfachtes Feuer auf dem rückwärtigen Hof einer Firma in der Nordstraße zunächst einen Alarm ausgelöst, nachdem hitzebedingt eine Fensterscheibe zersprungen war. Ursächlich dafür war laut Polizei eine brennende Altpapiertonne, die von der Feuerwehr gelöscht wurde, bevor der Brand sich auf Fassade oder Innenräume weiter ausdehnen konnte.

Um 2.45 Uhr und 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte dann erneut alarmiert. In der Nordstraße und in der Straße An der Festhalle brannten zwei Sammelbehälter für Altkleiderspenden. An den Containern war nichts mehr zu retten, sie wurden total zerstört.