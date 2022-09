Auffällige Häufung : Mehrere Ärzte bemerken Schrauben in ihren Autoreifen

Düren Am Krankenhaus Düren häufen sich Fälle von Sachbeschädigungen an den Autos von Ärzten. Die Polizei ermittelt.

Auf dem Parkplatz des Dürener Krankenhauses häufen sich in der letzten Zeit Fälle von Sachbeschädigung an Pkw-Reifen. Mehrere Ärzte hatten in den vergangenen Wochen teils mehrfach Schrauben in ihren Reifen stecken, teilt die Polizei Düren mit.