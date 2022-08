Rur-Kreis Düren-Jülich : Mehr als 8000 Abstimmungsbriefe nicht zugelassen

Update Kreis Düren Die Stimmen zum Bürgerentscheid über den Kreisnamen sind abgegeben. Einige von ihnen sind aus formalen Gründen nicht zugelassen. Wir halten Sie hier aktuell auf dem Laufenden.

Annähernd 120.000 Stimmen sind bis Donnerstagmorgen 9 Uhr bei der Kreisverwaltung eingegangen. Davon sind etwa sieben Prozent ungültig und kommen nicht in die Urnen zur öffentlichen Auszählung ab 16 Uhr in der Arena Kreis Düren.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Umbenennung des Kreises Düren machen vor der entscheidenden Kreistagssitzung am Donnerstag weiter Stimmung in ihrer Sache. Sachlich richtig liegen sie dabei aber öfters nicht.

Entscheidung am Donnerstag : Faktencheck zur Kreis-Umbenennung Die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Umbenennung des Kreises Düren machen vor der entscheidenden Kreistagssitzung am Donnerstag weiter Stimmung in ihrer Sache. Sachlich richtig liegen sie dabei aber öfters nicht.

Schon am Montag hat die Behörde damit begonnen, die Gültigkeit der bisher abgegebenen Stimmen mit 25 Teams und insgesamt etwa 100 Leuten zu prüfen. Dieser Vorgang erfolgt öffentlich. Dabei wird die Richtigkeit der Eidesstattlichen Versicherung überprüft und die Adresse abgeglichen. Auf diesem Weg will die Verwaltung die Auszählung am Donnerstag in der Arena Kreis Düren verkürzen. Dieses Prozedere war zuvor juristisch geprüft worden und wurde für zulässig befunden. Auch am Donnerstag wurden die Abstimmungsbriefe auf Zulässigkeit vorab geprüft, ehe sie in die Arena Kreis Düren gebracht wurden.