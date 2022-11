Aktionstag im Kreis Düren : Mehr als 60 Ehrenamtliche lesen Menschen jeden Alters vor

Kreis Düren Beim Vorlesetag sollen Kinder für Bücher begeistert werden. Im Kreis Düren finden viele Veranstaltungen dazu statt.

Bücher können in fremde Welten entführen, die Fantasie beflügeln und ganz nebenbei noch den Wortschatz ihrer Leserinnen und Leser erweitern. Das ist besonders für Kinder ein großer Gewinn. Es kommt jedoch immer seltener vor, dass Eltern ihrem Nachwuchs vorlesen. In fast 40 Prozent der Familien erzählen Eltern ihren Kindern selten oder nie eine Gute-Nacht-Geschichte. Jedem fünften Kind zwischen einem und acht Jahren wird nie vorgelesen. Das ergab eine Umfrage von Anfang November. 2019 lag der Anteil der Eltern, die wenig oder gar nicht vorlesen, demnach noch bei 32 Prozent.

Umso wichtiger ist es daher, Angebote zu schaffen, bei denen junge Menschen mit Literatur in Kontakt kommen. Deshalb findet nun schon zum 18. Mal der bundesweite Vorlesetag statt, an dem sich auch in diesem Jahr der Kreis Düren beteiligt. Am Freitag, 18. November, tragen etwa 60 Ehrenamtliche an mehr als 50 Orten Geschichten für Menschen jeden Alters vor.