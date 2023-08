SWD Powervolleys : Ein Volleyballverrückter übernimmt

Matti Alatalo, der neue Chef-Coach der Powervolleys ist von Düren und seinem neuen Arbeitgeber absolut begeistert. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Er ist das, was man im besten Sinn als Volleyball-verrückt bezeichnen kann: Seit Montag leitet der Finne Matti Alatalo das Training der SWD Powervolleys und kann es schon jetzt bis zum Saisonstart kaum noch abwarten.

Annakirmes samt Currywurst und Feuerwerk, Annakirche, Stadtmuseum und ein kurzer Abstecher nach Köln – in seiner ersten Woche in Düren hat Matti Alatalo schon viel erlebt und gesehen. Am Montag hat der 28-Jährige darüber hinaus das erste Training der SWD Powervolleys geleitet – verhältnismäßig früh, wenn man bedenkt, dass die Saison für Dürens Volleyball-Bundesligist erst Ende Oktober startet.

So oder so: Alatalo, übrigens nach Tommi Tiilikainen der zweite finnische Chefcoach in Düren, ist absolut begeistert: von der Stadt, ihren Menschen, vor allen Dingen aber von seinem neuen Arbeitgeber. „Es passt einfach. Es fühlt sich schon jetzt an wie in einer großen Familie.“

Will man Matti Alatalos Leben mit einem Wort beschreiben, kann das nur der Begriff Volleyball sein. „Volleyball ist einfach meine Leidenschaft. Dieser Sport bedeutet mir alles.“

Sein Vater und seine ältere Schwester haben Volleyball gespielt. „Seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich eigentlich immer in der Halle“, erzählt Alatalo. „Da lag es nahe, dass ich irgendwann selbst anfange zu spielen.“ Aber seine Spieler-Karriere war schnell vorbei. „Ich habe mir den kleinen Finger gebrochen, und der steht seitdem schief. So bin ich Trainer geworden.“ Das war vor acht Jahren. „Ich habe zuerst mit Jugendlichen gearbeitet und sofort gemerkt, dass das absolut mein Ding ist und ich nie mehr etwas anderes machen möchte. Die Arbeit ist interessant, kein Tag ist wie der andere. Das liebe ich einfach.“

Alatalo hat bereits in seiner Heimatstadt Rovaniemi im Norden Finnlands, genauer gesagt in Lappland, als Coach gearbeitet, hat die U17-Nationalmannschaft seines Heimatlandes trainiert und war zuletzt Cheftrainer bei Karelian Hurmos in der ersten finnischen Volleyball-Liga. „Düren und die Powervolleys sind für mich ein riesiger Schritt, mich weiterentwickeln zu können.“

Er habe schon in der vergangenen Saison viele Spiele der Deutschen Bundesliga geschaut und sehr schnell gemerkt, dass die Powervolleys eine Mannschaft mit unglaublich viel Potenzial seien. „Klar, dass ich auch mit Tommi Tiilikainen über Düren gesprochen habe. Und er hat mir nicht zu viel versprochen.“

Schon im ersten Videotelefonat mit den Verantwortlichen des Clubs sei ihm klar gewesen, dass er unbedingt Trainer an der Rur werden wollte. „Erstens waren die Leute alle total nett, zweitens haben sie sehr ähnliche Ideen vom Volleyball wie ich. Und drittens haben sie ein Ziel. Das passt zu mir. Ich wollte einfach Teil dieses Projektes sein. Ich habe keine zehn Minuten überlegt, ob ich den Ein-Jahresvertrag mit den Powervolleys unterschreiben soll oder nicht. Ich musste das einfach machen.“

Matti Alatalo ist nach Tommi Tiilikainen der zweite finnische Trainer der Powervolleys. Foto: Guido Jansen

Alatalo ist überzeugt, dass die Arbeit an der Rur eine große Herausforderung ist. Zum einen streben die Powervolleys immer noch den ersten Titel in der Vereinsgeschichte an, zum anderen gibt es viele neue Spieler, aus denen erst einmal eine Einheit geformt werden muss. „Das war einer der Gründe, warum ich darum gebeten habe, in dieser Saison schon früher mit dem Training anzufangen. Außerdem planen wir auch verhältnismäßig viele Testspiele“

Gleichwohl ist der Trainer schon jetzt von seiner Mannschaft überzeugt. Fünf Spieler – Kapitän Michael Andrei, Sebastian Gevert, Marcin Ernastowicz, Luuc van der Ent und Leo Bernsmann – waren schon in der vergangenen Saison in Düren, neun sind neu dazugekommen. „Alle haben die gleiche Mentalität“, sagt Alatalo. „Und wir haben eine gute Mischung, auch altersmäßig. Der jüngste ist 18, der älteste 38 Jahre alt.“

Alatalo selbst liegt mit seinen 28 Jahren irgendwo dazwischen. Dass sein junges Alter ein Problem sein könnte, denkt er nicht. „Ich höre diese Frage, seitdem ich als Trainer arbeite.“ Er habe acht Jahre Erfahrung in seinem Beruf, sei also kein Neuling. „Respekt erarbeitet man sich nicht mit einem gewissen Lebensalter. Respekt erarbeitet man sich mit Kommunikation, mit Verlässlichkeit, Vertrauen. Und genau das möchte ich in Düren leben.“ Er sei im Gegenteil sehr froh, noch so jung zu sein: „Das gibt mir Zeit, noch viel zu lernen und immer besser zu werden.“

Der neue Cheftrainer bezeichnet sich selbst als Volleyball-verrückt. „Ich mag auch noch andere Sportarten. Aber keine so sehr wie Volleyball. Weil man einfach so viele verschiedene Eigenschaften braucht, um ein guter Volleyballer zu sein.“ Derzeit sei in seinem Leben nur Platz für seinen Sport und seine Freundin. „Aber die muss mich auch manchmal erinnern, dass wir Zeit zusammen verbringen, wenn ich schon mit dem ersten Kaffee am Morgen vor dem Laptop sitze und mir Volleyball-Videos anschaue. Ich brenne wirklich für diesen Sport.“

Heimspiele vor knapp 2000 Zuschauern sind für den Finnen neu. Foto: Jérôme Gras

Vielleicht kann Matti Alatalo es auch deswegen kaum noch abwarten, am Sonntag, 29. Oktober, mit seinen Jungs das erste Heimspiel in der Arena gegen Unterhaching zu bestreiten. „Ich bin es gewöhnt, dass zwischen 300 und 500 Fans bei den Spielen sind. Das sind ja jetzt deutlich mehr. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, dass es endlich losgeht. Wir machen unseren Job schließlich für die Fans.“