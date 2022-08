Mysteriöse Vorfälle bei Nörvenich : Maskierte sollen auf Autos gezielt haben

Nörvenich Haben zwei Unbekannte mit Waffen auf vorbeifahrende Fahrzeuge gezielt? Zeugen berichten jedenfalls von Vorfällen, die sich bei Nörvenich zugetragen haben sollen.

Zwei mysteriöse Vorfälle an der Landstraße 263 in Nörvenich beschäftigen derzit die Polizei. Schon am 5. August haben Zeugen unabhängig voneinander am frühen Morgen dort gemeldet, dass zwei maskierte Personen mit Waffen auf vorbeifahrende Fahrzeuge gezielt haben sollen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Gesuchten aber nicht zu finden. Die Polizei bittet nun weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.