Am Dürener ZOB : Maskenverweigerer schlägt Busfahrgast mit der Faust ins Gesicht

Weil der 21-Jährige keine Schutzmaske aufsetzen wollte, musste der Busfahrer die Polizei rufen (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Düren Für großes Aufsehen und gleich mehrere Polizeieinsätze sorgte am Mittwoch ein aggressiver Fahrgast in einem Bus am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Düren, der sich vehement weigerte, den verpflichtenden Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem der 21-jährige Fahrgast trotz Aufforderung durch den Busfahrer keine Schutzmaske aufsetzen wollte, aber auch den Bus nicht verlassen wollte, rief der Busfahrer gegen 14 Uhr die Polizei.

Die nun eingetroffenen Beamten versuchten, die Situation zu klären, doch der Maskenverweigerer ließ nicht mit sich reden – er leistete sogar Widerstand gegen die Polizisten und wollte nicht verraten, wer er ist.

Ein anderer Fahrgast, der sich im selben Bus befand, teilte den Beamten daraufhin mit, dass der Maskenverweigerer seinen Personalausweis in seine Socke gesteckt hatte, kurz bevor die Polizei eintraf. Die Polizisten baten den 21-Jährigen, seinen Ausweis aus der Socke zu holen, aber der versuchte zu fliehen. Daraufhin fixierten die Beamten ihn auf dem Boden, und fanden den Ausweis in der Socke. Zwei Anzeigen wurden angefertigt, der Maskenverweigerer musste den Bus verlassen.

Mit der Faust ins Gesicht

Wenige Minuten später ging vom ZOB aus wieder ein Notruf ein: Der 21-Jährige wurde aggressiv und war auf einen Mann losgegangen, den er für den Zeugen hielt. Er schlug ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht und trat noch auf ihn ein, als er schon am Boden lag.

Danach hatte er es eilig und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Polizisten, die die Verfolgung aufgenommen hatten, konnten ihn nicht mehr stellen.

(red/pol)