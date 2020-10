Kostenpflichtiger Inhalt: Kreis Düren ist Risikogebiet : Maskenpflicht, Sperrstunde, weniger Fans

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, muss in der Dürener Innenstadt (Bild) und teilweise auch in der Jülicher City eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Nach dem rasanten Anstieg der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen war es nur eine Frage der Zeit, dass auch der Kreis Düren zum Risikogebiet wird. In der Nacht zum Samstag war es soweit: Die Sieben-Tages-Inzidenz überschritt die kritische Marke von 50. Am Sonntagvormittag meldete das Robert-Koch-Institut sogar 67,6 Infizierte je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tage. Und das hat Folgen. Ab sofort gelten auch im Kreis Düren strengere Regeln.