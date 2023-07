Fußball-Landesliga : Wenn ein Stürmer eine Torwartschule betreibt

Sorgt normalerweise für Gefahr vor dem gegnerischen Tor: SFD-Stürmer Marcel Reisgies (in Weiß). Foto: Jerome Gras

Interview Düren Marcel Reisgies geht für Fußball-Landesligist Sportfreunde Düren auf Torejagd. In seiner Freizeit hilft er Jugendlichen, Tore zu verhindern. Wie kam es dazu?

Wenn einer der besten Stürmer der Fußball-Landesliga eine Torwartschule für junge Fußballer betreibt, kommt schon die Frage auf, ob dieses Vorhaben seriös sein soll. Wenn man dann jedoch erfährt, dass es sich bei diesem Sportler um Marcel Reisgies handelt, dann können sich fußballbegeisterte Dürener das schon sehr gut vorstellen. Denn der Sportfreunde-Stürmer gehörte bis vor wenigen Jahren zu den besten Torhütern des Kreises Düren, hütete zuletzt beim 1. FC Düren in der Mittelrheinliga in einigen Spielen das Tor, bevor er seinen Wunsch, in den Halbprofibereich zu gelangen, aufgab und sein Glück seitdem bei den Dürener Sportfreunden im Angriff suchte. Über sein neues Engagement für den Fußball sprach der 33-Jährige mit Hans Peter Jonas.

Herr Reisgies, wie sind Sie letztlich auf die Idee gekommen, eine Torwartschule zu gründen, nachdem Sie sich von dieser Position doch eigentlich schon verabschiedet hatten?

Marcel Reisgies: Ich habe schon seit einigen Jahren beim Torwarttrainer des Kreises Düren, Harald Schenk, als Trainer fungiert. Und als dieser etwas kürzertreten wollte, hat er mir angeboten, die älteren Jahrgänge ab zwölf Jahren zu übernehmen. Das ist jetzt acht Monate her, und seit dieser Zeit trainiere ich mit acht Jungs und einem Mädchen einmal in der Woche, auch in den Ferien und in den Wintermonaten, wo wir die Soccerhalle in Merzenich nutzen.

Wer unterstützt Sie bei dieser Aktion, die sich an junge und talentierte Torhüter richtet?

Reisgies: Da bei diesem Projekt auch immer viele organisatorische Dinge zu erledigen sind, wie Elterngespräche zu führen, Trainingspläne zu entwerfen mit bestimmten Schwerpunkten, Getränke und Trikots zu beschaffen, helfen mir derzeit mit Marvin Tischer (Alem. Lendersdorf), Yannik Rosarius (Oberzier) und Christian Balzereit (Torwartschule von Harald Schenk) drei Torhüter, sodass wir uns voll auf die Jugendlichen konzentrieren können und neben dem Leistungsaspekt vor allem auch die soziale Komponente versuchen zu entwickeln. Wir möchten damit einen Beitrag leisten, dass die Jugendlichen dem Fußballsport treu bleiben, anstatt ihre wertvolle Zeit nur mit den neuen Medien zu verbringen. Derzeit wird es immer schwieriger, taugliche Seniorentorhüter zu finden, die die Gemeinschaft und das soziale Umfeld schätzen.

Hilft in seiner Freizeit Torhütern, die Gefahr von gegnerischen Stürmern abzuwehren: Marcel Reisgies. Foto: Hans Peter Jonas

Gibt es zudem noch weitere Angebote in Ihrer Torwartschule?

Reisgies: Ja, neben dem wöchentlichen Gruppentraining biete ich ebenfalls am Wochenende Einzeltrainingseinheiten an, was derzeit zwei junge Keeper wahrnehmen. Dabei kann ich natürlich noch intensiver auf situatives Training eingehen und somit das Talent noch mehr fördern. Wichtig ist mir bei dem ganzen Projekt zu betonen, dass ich die Schule nicht aus wirtschaftlichen Gründen durchführe, sondern um jungen Leuten meine Torwart-Philosophie weiterzuleiten, die Grundidee des Torwartspiels zu vermitteln und darüber hinaus Spaß dabei zu haben.

Wie und wo können sich interessierte junge Torhüter melden? Welche Kosten müssen die Eltern aufbringen?

Reisgies: Leider existiert noch keine Webadresse dafür, sodass es alles über Mundpropaganda laufen muss. Es gibt Visitenkarten mit Telefonnummern, die man sich hier im Oststadion abholen kann. Die Schule läuft unter dem Namen „Clean Sheets“, was so viel heißt wie „Weiße Weste“, die ja für einen Torhüter immer wichtig ist. Der Monatsbeitrag beträgt 80 Euro für vier bis fünf Trainingseinheiten, inklusive eines Trikots mit dem Logo der Torwartschule.

Was wäre Ihnen darüber hinaus noch wichtig, mitzuteilen?