Polizisten verletzt : Geburtstag endet in Ausnüchterungszelle

Die Beamten waren auf dem Rückzug, als der 41-Jährige die Musik wieder laut drehte (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Düren Ein feierwütiger Dürener ließ am Samstagabend laut Polizei „jede Form von Anstand, Respekt und Selbstkontrolle“ auf seinem 41. Geburtstag vermissen. Die Beamten mussten bei der Feier einschreiten und ernteten eine gewaltsame Reaktion des Geburtstagskindes.

Einem 41-Jährigen aus Düren hat sein renitentes Verhalten bei seiner Geburtstagsparty eine Nacht in einer Ausnüchterungszelle eingebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie am Samstag kurz vor Mitternacht zur Wohnung des Mannes gerufen, der seinen Geburtstag mit lauten Techno-Klängen feierte. Mehrfach sei der von Beginn an „missmutig gelaunte“ und später „aggressiv und polizeifeindlich“ auftretende Mann ermahnt worden, die Musik leiser zu stellen. Die Polizei drohte auch an, die Musikanlage mitzunehmen.

Gleichwohl zeigte sich das den Angaben zufolge stark alkoholisierte Geburtstagskind uneinsichtig und drehte die Musik wieder voll auf, als die Beamten bereits zu ihren Dienstwagen gegangen waren. In der kurzen Zeit, die die Beamten weg waren, schien die Stimmung des Mannes „analog zur Musik nochmal deutlich angestiegen“ zu sein. Als sie erneut einschritten, seien sie angeschrien, beleidigt und provoziert worden, hieß es. Schließlich stellten sie die Musikanlage sicher und nahmen den Mann in Gewahrsam. Er habe sich widersetzt und mit einem Tritt einen Beamten an der Hand verletzt. Der Polizist wurde nach ärztlichen Behandlung für dienstunfähig erklärt.

Ein Alkoholtest bei dem Geburtstagskind habe einen Wert von gut zwei Promille ergeben, so die Polizei. Der 41-Jährige blieb bis zur Ausnüchterung in der Zelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

(red/dpa)