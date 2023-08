Massenkarambolage in Köln : Ganze Scharen von Schutzengeln bei illegalem Autorennen

Von Ulf Melssens Hyundai Tucson ist nach dem Crash in Köln nicht mehr viel übrig geblieben. Foto: MHA/privat

Langerwehe/Köln Ulf Melssen aus Langerwehe saß bei dem schrecklichen Unfall in Köln-Deutz am vergangenen Freitag im letzten Auto der Schlange, in das der Unfallverursacher reingebrettert ist. Das war schon der zweite schwere Verkehrsunfall seines Lebens.

„Auf einmal hörte ich einen sehr lauten Motor und danach nur noch einen noch lauteren Knall. Es ging alles unglaublich schnell.“ Ulf Melssen aus Langerwehe war am vergangenen Freitag auf dem Weg nach Hause. Der 49-Jährige ist Sachbearbeiter beim Landschaftsverband Rheinland und hatte gerade Feierabend gemacht, als sich zu einer Massenkarambolage in Köln-Deutz kam, über die bundesweit – auch in der Tagesschau – berichtet wurde.

Wie die Polizei mitgeteilt hat, war ein 28-Jähriger, der mittlerweile wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens verhaftet wurde, in einem Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln gefahren und dann ungebremst gegen Fahrzeuge gefahren, die vor einer weiteren auf Rot stehenden Ampel warteten. Der Sportwagen hob ab und blieb dann auf dem Dach eines Kleinwagens liegen. Andere Autos wurden ineinandergeschoben und verkeilt. Ulf Melssen saß im letzten Fahrzeug der Schlange an der roten Ampel – in seinem schwarzen SUV.

Von dem geräumigen Auto ist nicht mehr viel übrig. Melssen wurde für eine Nacht mit Schürfwunden und schweren Prellungen zur Beobachtung ins Krankenhaus Köln-Merheim gebracht. „Ich hatte eine ganze Schar von Schutzengeln“, sagt er. „In einem kleineren Auto wäre der Unfall für mich wohl viel übler ausgegangen.“

Für den Langerweher ist es schon der zweite schwere Verkehrsunfall in seinem Leben. Foto: MHA/privat

Insgesamt wurden zehn Fahrzeuge bei dem Unfall auf der Oplander Straße beschädigt, 14 Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

An die ersten Sekunden und Minuten kurz nach dem Crash hat Melssen nicht mehr viele Erinnerungen. „Ich weiß, dass ich in meinem Auto gesessen und laut geschrieben habe. Es hat sich angefühlt wie Minuten. Dann hat ein Passant die Beifahrertür meines Autos aufgerissen und versucht, mich zu beruhigen.“ Erst später seien Feuerwehrleute und Sanitäter gekommen, die die Fahrertür geöffnet hätten. „Dieses Geräusch von knirschendem Blech werde ich nie mehr vergessen. Zum Glück konnte ich aber mit Hilfe mein Fahrzeug mehr oder weniger alleine verlassen. Dann wurde ich mit den anderen Unfallbeteiligten zum Sanitätsbereich gebracht.“ Erst danach habe er gesehen, dass der Audi des Unfallverursachers quasi über ihn hinweg geflogen sei. „Das war nochmal ein Schock, als ich das Auto, das in mich reingebrettert ist, viel weiter vorne gesehen habe.“

Sein erster Impuls unmittelbar nach dem Unfall sei gewesen, seine Mutter anzurufen, erzählt Melssen. „Ich muss aber nur gestammelt und durcheinandergeredet haben, konnte gar nicht richtig erklären, was mir passiert ist.“ Kurz danach habe er dann unbedingt Fotos von seinem Auto für die Versicherung machen wollen. „Es ist schon echt komisch, was einem durch den Kopf geht. Irgendjemand hat mir dann das Handy aus der Hand genommen und die Bilder für mich gemacht.“

Für Ulf Melssen war der Unfall am Freitag in Köln schon der zweite schwere in seinem Leben. Nach dem ersten vor 23 Jahren hat er sechs Wochen im Koma gelegen und anschließend eine Zeit lang im Rollstuhl gesessen. Seitdem ist er auf einen Rollator angewiesen. „Damals war ich auch nicht schuld an dem Unfall. Dass einem so etwas zweimal im Leben passiert, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und dass man dann auch noch zweimal so viel Glück hat wie ich, ist schon Wahnsinn. Fast ein kleines Wunder.“ Er habe zwar große Schmerzen und hoffe sehr, dass er wieder so wie vor dem Unfall gehen könne, „insgesamt kann ich aber froh sein, so glimpflich davon gekommen zu sein“.

Melssen klingt kein bisschen verbissen, wenn er das sagt. Auch nicht wütend. „Natürlich ist es krass, Bilder von deinem total demolierten Auto in der Tagesschau zu sehen. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, was alles hätte passieren können, wenn ich ein kleineres Auto gehabt hätte. Aber ganz ehrlich? Solche Fragen bringen doch nichts.“ Auch nach seinem ersten Unfall vor 23 Jahren hätten ihm immer Leute gesagt, dass er ihnen leidtäte. „Das ist nett, ja. Aber Selbstmitleid hilft auch nicht. Das, was mir jetzt schon zweimal passiert ist, kann ich nicht rückgängig machen. Das kann keiner.“

Und der Verdacht, dass der Unfall unter Umständen im Zuge eines illegalen Autorennens passiert ist? „Das macht mich schon sauer. Richtig sauer sogar. Aber ändern tut das auch nichts. Ich muss weiter machen.“